Более 45 000 кВт*ч энергии в год: как работает необычный генератор "4 в 1" (фото)

Новая система включает две ветряные турбины, солнечные панели, аккумуляторные батареи, а также зарядку для электромобилей.

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Немецкая компания Niedersachsen Ports (NPorts) в сотрудничестве со швейцарским стартапом FlowGen строит первую контейнерную ветряную турбину, которая будет генерировать энергию в порту Эмдена. Об этом говорится на официальном сайте NPorts.

Сообщается, что система объединяет в себе ветряные турбины, солнечные панели, аккумуляторные батареи также зарядку для автомобилей. Лопасти роторов и мачты двух ветряных турбин изготовлены из легких и прочных композитных материалов.

Генератор NPorts Фото: NPorts

"Если учесть все, что предлагает эта установка, то она похожа на швейцарский армейский нож среди ветряных турбин", — сказал руководитель группы электротехники NPorts в Эмдене Томас Трестер.

Ожидается, что генератор будет вырабатывать более 45 000 КВт*ч электроэнергии в год для обслуживания порта, частности для управления шлагбаумами, прилегающими к ним помещениями, и освещения парковки. Излишки энергии будут поставляться в общую сеть.

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В NPorts отметили, что контейнерные ветряные турбины — это небольшие системы с высокой производительностью. В Эмдене более чем достаточно ветра, поэтому они являются идеальным вариантом для данной местности.

"Спустя выходные после установки системы ее производительность превзошла наши ожидания", — заявил представитель NPorts Йенс Кампен.

Напомним, компания JetWind Power установила на территории аэропорта Dallas Love Field в США первые в своем роде контейнеры, которые преобразуют ветер, создаваемый самолетами, в чистую электроэнергию.

Также сообщалось, что в китайском городе Гунцин провинции Цзянси прошел испытательный запуск летучего ветрогенератора S1000, в рамках которого система впервые поднялась на высоту 1000 метров и достигла рекордной мощности.