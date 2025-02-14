"Небесная электростанция": китайский летучий ветрогенератор достиг рекордной мощности

Летучая ветроэнергетическая система S1000 достигла мощности в 100 киловатт, побив сразу два рекорда в своей отрасли.

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В китайском городе Гунцин провинции Цзянси прошел испытательный запуск летучего ветрогенератора S1000, в рамках которого система впервые поднялась на высоту 1000 метров и достигла рекордной мощности. Об этом пишет Science and Technology Daily.

Как объясняют в издании, система S1000 использует заполненный гелием дирижабль для подъема легкой генераторной установки в воздух. Достигнув нужной высоты, она улавливает ветер для генерации энергии, которая затем передается на землю через привязные кабели.

Установка была совместно разработана Beijing Linyi Yunchuan Energy Technology Co., Ltd., Университетом Цинхуа, Институтом космической науки и техники Китайской академии наук и другими научно-исследовательскими институтами.

В ходе испытания дирижабль диаметром 15 метров и общей длиной около 30 метров медленно поднялся в воздух и примерно через 15 минут набора высоты успешно достиг заданной высоты, после чего устойчиво завис над исследовательской станцией. За время тестирования S1000 достиг мощности в 100 киловатт.

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Таким образом плавучая ветроэнергетическая система, известная как "небесная электростанция", побила сразу два рекорда в своей отрасли: по максимальной высоте запуска и максимальной мощности выработки электроэнергии одним дирижаблем.

Как отмечают в издании, ветроэнергетика на высоте более 500 метров над землей — это новый источник энергии, который человечество еще не освоило и не использовало. Подобные ветрогенераторы можно применять в таких сферах, как аварийно-спасательные работы, интеллектуальная геодезия и картографирование, городская безопасность, обеспечение связи и энергетические острова.

Напомним, китайская исследовательская группа разработала портативную систему солнечных панелей, интегрированную в воздушный шар (BIPVS), для аварийной генерации солнечной энергии.

В свою очередь американская аэрокосмическая компания Sceye разработала беспилотный дирижабль Sceye HAPS, который может заряжаться от солнечных батарей.