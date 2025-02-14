"Небесна електростанція": китайський летючий вітрогенератор досяг рекордної потужності

Летюча вітроенергетична система S1000 досягла потужності в 100 кіловат, побивши одразу два рекорди у своїй галузі.

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У китайському місті Гунцін провінції Цзянсі відбувся випробувальний запуск летючого вітрогенератора S1000, у рамках якого система вперше піднялася на висоту 1000 метрів і досягла рекордної потужності. Про це пише Science and Technology Daily.

Як пояснюють у виданні, система S1000 використовує заповнений гелієм дирижабль для підйому легкої генераторної установки в повітря. Досягнувши потрібної висоти, вона вловлює вітер для генерації енергії, яка потім передається на землю через прив'язні кабелі.

Установку було спільно розроблено Beijing Linyi Yunchuan Energy Technology Co., Ltd., Університетом Цинхуа, Інститутом космічної науки і техніки Китайської академії наук та іншими науково-дослідними інститутами.

Під час випробування дирижабль діаметром 15 метрів і загальною довжиною близько 30 метрів повільно піднявся в повітря і приблизно через 15 хвилин набору висоти успішно досяг заданої висоти, після чого стійко завис над дослідницькою станцією. За час тестування S1000 досяг потужності в 100 кіловат.

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Таким чином плавуча вітроенергетична система, відома як "небесна електростанція", побила одразу два рекорди у своїй галузі: за максимальною висотою запуску та максимальною потужністю вироблення електроенергії одним дирижаблем.

Як зазначають у виданні, вітроенергетика на висоті понад 500 метрів над землею — це нове джерело енергії, яке людство ще не опанувало і не використовувало. Такі вітрогенератори можна застосовувати в таких сферах, як аварійно-рятувальні роботи, інтелектуальна геодезія та картографування, міська безпека, забезпечення зв'язку та енергетичні острови.

Нагадаємо, китайська дослідницька група розробила портативну систему сонячних панелей, інтегровану в повітряну кулю (BIPVS), для аварійної генерації сонячної енергії.

Зі свого боку американська аерокосмічна компанія Sceye розробила безпілотний дирижабль Sceye HAPS, який може заряджатися від сонячних батарей.