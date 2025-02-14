Незвичайне джерело енергії: як міні-вітряки вловлюють "штучний" вітер (відео)

Генератори від JetWind збирають вітер, який створюють реактивні літаки під час зльоту, перетворюючи його на електрику.

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Компанія JetWind Power встановила на території аеропорту Dallas Love Field у США перші у своєму роді контейнери, які перетворюють вітер, створюваний літаками, на чисту електроенергію. Про це пише портал Interesting Engineering.

Генератори JetWind

Місто Даллас домовилося з JetWind про встановлення в аеропорту 13 контейнерів протягом трьох років, п'ять із яких уже введено в експлуатацію, а ще вісім очікуються найближчими роками. До цього генератори проходили випробування протягом трьох років.

Один такий контейнер містить п'ять невеликих вітряних турбін, здатних уловлювати потоки вітру, які утворюються в момент зльоту реактивних літаків. За потреби модулі можна адаптувати до вертолітних майданчиків, поїздів і автодоріг. Вони підходять для застосування як у цивільній інфраструктурі, так і у військовій.

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"Головна мета нашого проєкту — використовувати постійний вітер, створюваний реактивними літаками, і перетворити його на екологічно чисте джерело енергії. Те, що раніше вважалося марною тратою енергії, тепер може принести користь енергомережам", — заявив засновник і президент JetWind Доктор Т.О. Соур'ял.

Крім того, в Dallas Love Field було встановлено дві зарядні станції, які працюють на базі нових генераторів. Очікується, що обладнання дасть змогу знизити навантаження на енергосистему штату, перетворивши вітер від літаків на цінний ресурс.

Як зазначають у виданні, першу партію модулів JetWind було виготовлено на заводі RTT Manufacture у серпні 2024 року. Після публічної презентації технологією зацікавилися такі країни, як Австралія, Бразилія, Еквадор, Швейцарія, Великобританія і Франція. Наразі JetWind веде переговори з різними потенційними партнерами і планує вийти на міжнародний ринок у 2025 році.

Нагадаємо, дослідники з Кембриджського університету розробили пристрій, який витягує вуглекислий газ безпосередньо з повітря і перетворює його на стійке паливо, використовуючи сонячне світло як джерело енергії.

Також повідомлялося, що група дослідників розробила компактний термоелектричний генератор, який перетворює відпрацьоване тепло вихлопних газів транспортних засобів на електроенергію.