Необычный источник энергии: как мини-ветряки улавливают "искусственный" ветер (видео)

Генераторы от JetWind собирают ветер, который создают реактивные самолеты при взлете, превращая его в электричество.

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Компания JetWind Power установила на территории аэропорта Dallas Love Field в США первые в своем роде контейнеры, которые преобразуют ветер, создаваемый самолетами, в чистую электроэнергию. Об этом пишет портал Interesting Engineering.

Генераторы JetWind

Город Даллас договорился с JetWind об установке в аэропорту 13 контейнеров в течение трех лет, пять из которых уже введены в эксплуатацию, а еще восемь ожидаются в ближайшие годы. До этого генераторы проходили испытания в течение трех лет.

Один такой контейнер включает пять небольших ветряных турбин, способных улавливать потоки ветра, которые образуются в момент взлета реактивных самолетов. При потребности модули можно адаптировать к вертолетным площадкам, поездам и автодорогам. Они походят для применения как в гражданской инфраструктуре, так и в военной.

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"Главная цель нашего проекта — использовать постоянный ветер, создаваемый реактивными самолетами, и преобразовать его в экологически чистый источник энергии. То, что раньше считалось пустой тратой энергии, теперь может принести пользу энергосетям", — заявил основатель и президент JetWind Доктор Т.О. Соурьял.

Кроме того, в Dallas Love Field были установлены две зарядные станции, которые работают на базе новых генераторов. Ожидается, что оборудование позволит снизить нагрузку на энергосистему штата, превратив ветер от самолетов в ценный ресурс.

Как отмечают в издании, первая партия модулей JetWind была изготовлена ​​на заводе RTT Manufacture в августе 2024 года. После публичной презентации технологией заинтересовались такие страны, как Австралия, Бразилия, Эквадор, Швейцария, Великобритания и Франция. В настоящее время JetWind ведет переговоры с различными потенциальными партнерами и планирует выйти на международный рынок в 2025 году.

Напомним, исследователи из Кембриджского университета разработали устройство, которое извлекает углекислый газ непосредственно из воздуха и преобразует его в устойчивое топливо, используя солнечный свет в качестве источника энергии.

Также сообщалось, что группа исследователей разработала компактный термоэлектрический генератор, который преобразовывает отработанное тепло выхлопных газов транспортных средств в электроэнергию.