Больше энергии и меньше шума: создана особая насадка на ветряные турбины (видео)

Система PowerCone не только помогает турбине улавливать больше ветра, но и снижает скорость вращения лопастей, делая турбину производительнее.

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Компания Biome Renewables разработала насадку для повышения эффективности ветряных турбин под названием PowerCone, вдохновленную семенами клена. Об этом говорится на официальном сайте Biome Renewables.

Как работает PowerCone

Как отмечают разработчики, ветряные турбины теряют часть своей мощности из-за явления, называемого корневой утечкой. По сути, это проблема воздушного потока, когда потенциальная энергия отводится от лопастей, создавая турбулентность. Чтобы решить эту проблему, инженеры изучили то, как семена клена используют потоки воздуха.

Когда семена клена падают на землю, они движутся по воздуху по схеме наименьшего сопротивления. Насадка PowerCone построена по схожему принципу. Это мини-лопасти, которые захватывают ветер у основания и направляют его к внешней стороне больших лопастей.

Принцип работы PowerCone Фото: Biome Renewables

PowerCone крепится непосредственно к ступице турбины и вращается вместе с ротором. Система не только помогает турбине улавливать больше ветра, но и снижает скорость вращения, делая турбину производительнее.

По данным Biome Renewables, данная разработка помогает турбине быстрее достичь номинальной мощности, что позволяет уменьшить угол наклона лопастей и связанный с этим уровень шума. Кроме того, компания обещает рост годового производства энергии на 6%.

Насадка PowerCone Фото: Biome Renewables

Напомним, Biome Renewables также разработала бахромчатые насадки на ветряные турбины, вдохновленные крыльями совы, которые могут сделать ветроэлектростанции тише.

В свою очередь итальянский архитектор Рено Пьяно разработал небольшую ветряную турбину Dragonfly Invisible Wind Turbine, конструкция которой вдохновлена стрекозой.