Больше энергии и меньше шума: ветряные турбины получили "перья", как у совы (видео)

По словам разработчика Райана Черча, технология FeatherEdge позволяет разместить на участке земли на 30%-50% больше ветряных турбин.

Related video

Канадский стартап Biome Renewables разработал бахромчатые насадки на ветряные турбины, вдохновленные крыльями совы, которые могут сделать ветроэлектростанции тише. Об этом пишет Fast Company.

Biome Renewables представила насадки на лопасти FeatherEdge

Сообщается, что новое изобретение призвано решить одну из самых больших проблем ветряной промышленности — шум, который создают турбины. Звук вращающихся лопастей ограничивает размер ветряных электростанций, их близость к городам и графики работы.

"Шум — это действительно самый большой ограничивающий фактор для размещения турбин", — отметил основатель и генеральный директор Biome Renewables Райан Черч.

Как объясняют в издании, лопасти турбин имеют такую ​​форму, что воздух течет быстрее с одной стороны и медленнее с другой, создавая подъемную силу. На задней кромке лопасти, где смешивается воздух, возникает шумная турбулентность.

Важно

"Засоряют страну" и "вызывают рак": Трамп резко высказался против ветряных турбин

Чтобы решить эту проблему, Райан Черч создал особую насадку на края лопасти, получившую название FeatherEdge. На разработку его вдохновил документальный фильм о природе, в котором было показано, как тихо летают совы. В фильме разные птицы летали над микрофонами, которые записывали звук их крыльев.

"Затем появляется сипуха, и она летает туда-сюда, и они задаются вопросом, включено ли вообще записывающее оборудование. Это абсолютно бесшумно", — вспоминает разработчик.

Дизайн FeatherEdge наследует форму бахромы на задней кромке перьев некоторых сов и использует те же принципы физики для снижения шума. Инженеры настраивают дизайн для каждой конкретной ветряной турбины, применяя гибкие крепления в ключевых местах для управления смешиванием воздуха. В ходе ранних испытаний технология FeatherEdge снизила шум на 3,4 децибела.

Насадка на лопасти FeatherEdge Фото: Скриншот

"Диапазон частот, на который мы ориентируемся с помощью нашего продукта, — это низкочастотный диапазон. Это самая сложная для успокоения часть звукового спектра. И именно там мы оказываем наибольшее влияние. И это важно, потому что именно низкочастотный звук доходит до чьего-то дома", — отметил Райан Черч.

В издании подчеркнули, что многие ветряные электростанции вынуждены работать в шумоподавленном режиме ночью, иногда теряя до половины мощности, которую они могли бы генерировать. С новым дизайном, возможно, проекты вблизи населенных пунктов смогут эффективно работать ночью, добавляя больше энергии в сеть. Насадки уже установлены на одной из ветряных электростанции в Германии.

Глава Biome Renewables также отметил, что поскольку лопасти будут намного тише, можно будет разместить на 30%-50% больше турбин на том же участке земли. Это особенно важно, поскольку многие из лучших мест для ветряных электростанций уже выделены, и в настоящее время мир пытается решить, как и где быстро построить больше возобновляемых источников энергии для удовлетворения спроса.

Напомним, исследование, проведенное в Университете Альберты в Канаде, показало, что интеграция в ветряные турбины винглетов, вдохновленных крыльями андского кондора, может увеличить выработку энергии в среднем на 10%.

Также сообщалось, что итальянский архитектор Рено Пьяно в сотрудничестве с транснациональной корпорацией ENEL Green Power разработал ветряную турбину Dragonfly Invisible, вдохновленную стрекозой.