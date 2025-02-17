Понад 45 000 кВт*год енергії на рік: як працює незвичайний генератор "4 в 1" (фото)

Нова система включає дві вітряні турбіни, сонячні панелі, акумуляторні батареї, а також зарядку для електромобілів.

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Німецька компанія Niedersachsen Ports (NPorts) у співпраці зі швейцарським стартапом FlowGen будує першу контейнерну вітряну турбіну, яка генеруватиме енергію в порту Емдена. Про це йдеться на офіційному сайті NPorts.

Повідомляється, що система об'єднує в собі вітряні турбіни, сонячні панелі, акумуляторні батареї, а також зарядку для автомобілів. Лопаті роторів і щогли двох вітряних турбін виготовлені з легких і міцних композитних матеріалів.

Генератор NPorts Фото: NPorts

"Якщо врахувати все, що пропонує ця установка, то вона схожа на швейцарський армійський ніж серед вітряних турбін", — сказав керівник групи електротехніки NPorts в Емдені Томас Трестер.

Очікується, що генератор вироблятиме понад 45 000 КВт*год електроенергії на рік для обслуговування порту, зокрема для управління шлагбаумами, прилеглими до них приміщеннями, та освітлення парковки. Надлишки енергії постачатимуться в загальну мережу.

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У NPorts зазначили, що контейнерні вітряні турбіни — це невеликі системи з високою продуктивністю. В Емдені більш ніж достатньо вітру, тому вони є ідеальним варіантом для даної місцевості.

"Через вихідні після встановлення системи її продуктивність перевершила наші очікування", — заявив представник NPorts Єнс Кампен.

Нагадаємо, компанія JetWind Power встановила на території аеропорту Dallas Love Field у США перші у своєму роді контейнери, які перетворюють вітер, що створюється літаками, на чисту електроенергію.

Також повідомлялося, що в китайському місті Гунцін провінції Цзянсі відбувся випробувальний запуск летючого вітрогенератора S1000, у рамках якого система вперше піднялася на висоту 1000 метрів і досягла рекордної потужності.