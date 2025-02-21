Забезпечить будинок енергією: вертикальний генератор вирішує проблеми звичайних турбін (відео)

Вітряна турбіна Nemoi M може генерувати електрику навіть за низької швидкості вітру, видаючи мінімум шуму.

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Компанія Semtive Energy розробила вертикальну вітряну турбіну середнього розміру Nemoi M, призначену для живлення будинків і підприємств. Про це пише портал ECOticias.

Як зазначають у виданні вертикальні вітряні турбіни, включно з Nemoi M, мають деякі переваги порівняно зі звичайними вітряками. Вони вловлюють вітер з усіх напрямків, що особливо актуально в міських умовах, де частіше виникає турбулентність.

Вертикальний вітрогенератор Nemoi M Фото: Semtive Вертикальний вітрогенератор Nemoi M Фото: Semtive

Крім того, вертикальні турбіни під час роботи відчувають більш стабільне навантаження, що знижує механічну напругу і потенційно дає їм змогу прослужити довше, ніж звичайні вітрогенератори.

За словами розробників, турбіна Nemoi M може генерувати електроенергію навіть за низької швидкості вітру 16-12 кілометрів на годину. Це робить турбіну придатною для різних географічних регіонів.

Вертикальний вітрогенератор Nemoi M Фото: Semtive Вертикальні вітрогенератори Nemoi M Фото: Semtive

Nemoi M на 95% складається з перероблюваного алюмінію, а її потужність становить 2400 Вт, що достатньо для забезпечення середньостатистичного будинку. Серед інших переваг турбіни — дуже тиха робота.

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Одним із перших міст, де були встановлені турбіни Nemoi M став Буенос-Айрес. Чиновники місцевого уряду розмістили вітрогенератори та зарядні станції в місцях біля метро, у громадських парках, а також в інших муніципальних районах, які працюють на енергії вітру та сонця.

Нагадаємо, компанія AirTurb з Гернсі (Острів біля узбережжя Нормандії) провела демонстрацію своєї компактної вертикальної вітряної турбіни Model One з вбудованими сонячними панелями.