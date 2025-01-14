Тихий та ефективний: створено вертикальний вітрогенератор нового покоління (відео)

За словами виробника, вдосконалені вітряні турбіни VAWT можуть забезпечувати електроенергією малий бізнес і ферми.

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Університет Фліндерса в Південній Австралії готується випробувати вертикальну вітрову турбіну нового покоління в межах дослідницької співпраці з місцевим стартапом VAWT-X Energy. Про це пише Renew Economy.

В Австралії випробують нову турбіну VAWT

Повідомляється, що найближчими тижнями на півострові Флеріє буде встановлено прототип великомасштабної вертикально-осьової вітряної турбіни (VAWT) потужністю 6 кВт. VAWT, відома також як турбіна Дар'є, має вертикально орієнтовану вісь ротора, що дає їй змогу краще адаптуватися до місць зі змінним напрямком вітру.

Як зазначають у виданні, вітрогенератори VAWT спроєктовані таким чином, щоб бути одночасно тихими, адаптивними і настільки ж ефективними, як і традиційні вітряні турбіни з горизонтальною віссю, якщо не більше. Це робить їх придатними для житлових і міських районів.

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За даними порталу, нова конструкція VAWT, випробування якої проводяться Університетом Фліндерса і компанією VAWT-X Energy, має розв'язати деякі аеродинамічні проблеми, притаманні попереднім моделям турбін Дар'є.

"Ми вважаємо, що наші VAWT не тільки більш ефективні, а й більш доступні для таких застосувань, як автономне електропостачання та стійкі енергетичні рішення для малого бізнесу і фермерських господарств", — заявив засновник VAWT-X Energy Гері Ендрюс.

Нагадаємо, канадський стартап Biome Renewables розробив торочкуваті насадки на вітряні турбіни, натхненні крилами сови, які можуть зробити вітроелектростанції тихішими.

Також повідомлялося, що в Італії випробовують компактну вітряну турбіну Dragonfly Invisible Wind Turbine, натхненну бабкою.