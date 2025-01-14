Тихий и эффективный: создан вертикальный ветрогенератор нового поколения (видео)

По словам производителя, усовершенствованные ветряные турбины VAWT могут снабжать электроэнергией малый бизнес и фермы.

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Университет Флиндерса в Южной Австралии готовится испытать вертикальную ветровую турбину нового поколения в рамках исследовательского сотрудничества с местным стартапом VAWT-X Energy. Об этом пишет Renew Economy.

В Австралии испытают новую турбину VAWT

Сообщается, что в ближайшие недели на полуострове Флерие будет установлен прототип крупномасштабной вертикально-осевой ветряной турбины (VAWT) мощностью 6 кВт. VAWT, известная также как турбина Дарье, имеет вертикально ориентированную ось ротора, что позволяет ей лучше адаптироваться к местам с переменным направлением ветра.

Как отмечают в издании, ветрогенераторы VAWT спроектированы таким образом, чтобы быть одновременно тихими, адаптивными и столь же эффективными, как и традиционные ветряные турбины с горизонтальной осью, если не более. Это делает их подходящими для жилых и городских районов.

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По данным портала, новая конструкция VAWT, испытания которой проводятся Университетом Флиндерса и компанией VAWT-X Energy, должна решить некоторые аэродинамические проблемы, присущие предыдущим моделям турбин Дарье.

"Мы считаем, что наши VAWT не только более эффективны, но и более доступны для таких применений, как автономное электроснабжение и устойчивые энергетические решения для малого бизнеса и фермерских хозяйств", — заявил основатель VAWT-X Energy Гэри Эндрюс.

Напомним, канадский стартап Biome Renewables разработал бахромчатые насадки на ветряные турбины, вдохновленные крыльями совы, которые могут сделать ветроэлектростанции тише.

Также сообщалось, что в Италии испытывают компактную ветряную турбину Dragonfly Invisible Wind Turbine, вдохновленную стрекозой.