Тихий і компактний: створено незвичайний вертикальний вітрогенератор для дому (відео)

Вертикальна вітряна турбіна AirTurb Model One з вбудованими сонячними панелями може досягати потужності в 500 Вт.

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Компанія AirTurb з Гернсі (Острів біля узбережжя Нормандії) провела демонстрацію своєї компактної вітряної турбіни Model One на Ринковій площі міста Сент-Пітер-Порт. Про це пише Island FM.

Турбіна AirTurb Model One на Ринковій площі міста Сент-Пітер-Порт

Повідомляється, що середньорічна швидкість вітру на острові становить 11,3 вузла. За такої швидкості вітру 1,8-метрова турбіна AirTurb Model One може досягати потужності в 500 Вт. Крім того, виробник стверджує, що вітрогенертор працює безшумно.

"З огляду на сприятливі умови Гернсі для використання енергії вітру і прискорене зростання вітроенергетичної галузі, ми впевнені, що острів рухається в правильному напрямку", — заявив директор з виробництва AirTurb Джеймі Кларк.

Фото: AirTurb

За даними The Energy Group, турбіна Airturb Model One являє собою комбіновану систему генерації енергії для домашнього використання. Вона генерує електрику з кінетичної енергії вітру і сонячного світла. При цьому система безпечна для тварин і повністю придатна для вторинного перероблення.

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Airturb Model One складається з генератора, який прикріплений до спірально орієнтованих вітрових лопатей. Щоб надати системі додаткової потужності, в раму вбудовано чотири сонячні панелі. Турбіну можна встановити на будь-якій плоскій поверхні без будь-яких кріплень.

Фото: AirTurb

Нагадаємо, британська компанія ExoTechnologies у співпраці з норвезькою Ventum Dynamics розробила повністю перероблювану вітряну турбіну VX175, призначену для встановлення на даху.

Зі свого боку канадська компанія Idenergie розробила інноваційний пристрій, який генерує електрику з поточної води, перевершуючи сонячні панелі за кількістю виробленої енергії.