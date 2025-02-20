Тихий и компактный: создан необычный вертикальный ветрогенератор для дома (видео)
Вертикаьная ветряная турбина AirTurb Model One со встроенными солнечными панелями может достигать мощности в 500 Вт.
Компания AirTurb из Гернси (Остров у побережья Нормандии) провела демонстрацию своей компактной ветряной турбины Model One на Рыночной площади города Сент-Питер-Порт. Об этом пишет Island FM.
Сообщается, что среднегодовая скорость ветра на острове составляет 11,3 узла. При такой скорости ветра 1,8-метровая турбина AirTurb Model One может достигать мощности в 500 Вт. Кроме того, производитель утверждает, что ветрогенертор работает бесшумно.
"Учитывая благоприятные условия Гернси для использования энергии ветра и ускоренный рост ветроэнергетической отрасли, мы уверены, что остров движется в правильном направлении", — заявил директор по производству AirTurb Джейми Кларк.
По данным The Energy Group, турбина Airturb Model One являет собой комбинированную систему генерации энергии для домашнего использования. Она генерирует электричество из кинетической энергии ветра и солнечного света. При этом система безопасна для животных и полностью пригодна для вторичной переработки.Важно
Airturb Model One состоит из генератора, который прикреплен к спирально ориентированным ветровым лопастям. Чтобы придать системе дополнительную мощность, в раму встроены четыре солнечные панели. Турбину можно установить на любой плоской поверхности без каких-либо креплений.
Напомним, британская компания ExoTechnologies в сотрудничестве с норвежской Ventum Dynamics разработала полностью перерабатываемую ветряную турбину VX175, предназначенную для установки на крыше.
В свою очередь канадская компания Idenergie, разработала инновационное устройство, которое генерирует электричество из текущей воды, превосходя солнечные панели по количеству выработанной энергии.