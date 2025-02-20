Тихий и компактный: создан необычный вертикальный ветрогенератор для дома (видео)

Вертикаьная ветряная турбина AirTurb Model One со встроенными солнечными панелями может достигать мощности в 500 Вт.

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Компания AirTurb из Гернси (Остров у побережья Нормандии) провела демонстрацию своей компактной ветряной турбины Model One на Рыночной площади города Сент-Питер-Порт. Об этом пишет Island FM.

Турбина AirTurb Model One на Рыночной площади города Сент-Питер-Порт

Сообщается, что среднегодовая скорость ветра на острове составляет 11,3 узла. При такой скорости ветра 1,8-метровая турбина AirTurb Model One может достигать мощности в 500 Вт. Кроме того, производитель утверждает, что ветрогенертор работает бесшумно.

"Учитывая благоприятные условия Гернси для использования энергии ветра и ускоренный рост ветроэнергетической отрасли, мы уверены, что остров движется в правильном направлении", — заявил директор по производству AirTurb Джейми Кларк.

Фото: AirTurb

По данным The Energy Group, турбина Airturb Model One являет собой комбинированную систему генерации энергии для домашнего использования. Она генерирует электричество из кинетической энергии ветра и солнечного света. При этом система безопасна для животных и полностью пригодна для вторичной переработки.

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Airturb Model One состоит из генератора, который прикреплен к спирально ориентированным ветровым лопастям. Чтобы придать системе дополнительную мощность, в раму встроены четыре солнечные панели. Турбину можно установить на любой плоской поверхности без каких-либо креплений.

Фото: AirTurb

Напомним, британская компания ExoTechnologies в сотрудничестве с норвежской Ventum Dynamics разработала полностью перерабатываемую ветряную турбину VX175, предназначенную для установки на крыше.

В свою очередь канадская компания Idenergie, разработала инновационное устройство, которое генерирует электричество из текущей воды, превосходя солнечные панели по количеству выработанной энергии.