Заменит 12 солнечных панелей: необычная турбина генерирует энергию с помощью воды (фото, видео)

Речной генератор Idenergie может обеспечить электроэнергией жилой дом, генерируя до 12 кВтч в день, утверждает производитель.

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Канадская компания Idenergie, разработала инновационное устройство, которое генерирует электричество из текущей воды, превосходя солнечные панели по количеству выработанной энергии. Об этом пишет портал ECOticias.

Речная турбина Idenergie

В основе генератора Idenergie лежит турбина Дарье – тип турбины низкого давления, ось вращения которой перпендикулярна потоку жидкости или воздуха. Конструкция изготовлена из алюминия, который является полностью перерабатываемым материалом.

Сообщается, что одна такая турбина вырабатывает 12 КВтч электроэнергии в день, что равно производительности 12 солнечных панелей. Аппарат также работает круглосуточно, в отличие от солнечных панелей, которые генерируют энергию только днем.

Речная турбина Idenergie Фото: Idenergie

Энергии, генерируемой этим устройством, достаточно для питания основных бытовых приборов, включая холодильники, телевизоры, компьютеры и осветительные приборы. Его также можно подключить к аккумуляторной системе хранения, чтобы подача энергии была бесперебойной.

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При этом турбина Idenergie не наносит вреда подводной экосистеме, как это делают обычные приливные турбины. Устройство сконструировано таким образом, чтобы не уничтожать обитателей водоема.

На сайте производителя сказано, что для установки речной турбины требуется всего три человека с небольшим опытом или вообще без него. Нет необходимости в кранах, изменениях русла реки или каких-либо дорогостоящих строительных работах. Оборудование можно доставить в любую точку мира в разобранном виде и собрать на берегу реки с помощью шестигранных ключей.

Речная турбина Idenergie

"Речная турбина Idenergie может удовлетворить потребности в электроэнергии жилого дома, генерируя при максимальной мощности до 12 кВтч в день. Надежность турбины предлагает хорошую альтернативу газовым генераторам. Шум двигателя, запах бензина, поездки на заправки и обратно, расходы на топливо останутся в прошлом", — утверждают в Idenergie.

Напомним, американский инженер на пенсии Дэн Кэрис разработал и запатентовал генератор под названием Carismatic, который производит электроэнергию, перерабатывая пластиковые отходы.

Также сообщалось, что исследователи из Кембриджского университета и Калифорнийского университета в Беркли разработали новый метод производства чистого топлива и химикатов.