Обеспечит дом энергией: создана "неподвижная" ветряная турбина для крыши (видео)

Ветрогенератор VX175 может улавливать ветер со всех направлений, генерируя до 3000–5000 киловатт-часов энергии в год.

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Британская компания ExoTechnologies в сотрудничестве с норвежской Ventum Dynamics разработала полностью перерабатываемую ветряную турбину VX175, предназначенную для установки на крыше. Об этом пишет Composites World.

Презентация турбины VX175

Сообщается, что турбина VX175 подходит, в частности, для производственных объектов, складов и многоэтажных зданий. Она может дополнять солнечные панели, генерируя электроэнергию в периоды дефицита солнечного света.

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На сайте Venture Dynamics сказано, что VX175 сконструирована таким образом, чтобы ускорять ветер для захвата большего объема воздуха. Неподвижный корпус обеспечивает минимальную утечку ветра и улучшает производительность в непредсказуемых ветровых условиях. Конструкция турбины также позволяет улавливать ветер со всех направлений, генерируя до 3000–5000 киловатт-часов энергии в год.

Конструкция турбины VX175 Фото: Ventum

По данным производителя, ветрогенератор имеет немного движущихся частей и минимальный механический износ. Это означает более низкие затраты на обслуживание, простую эксплуатацию и длительный срок службы. Еще одним заявленным преимуществом является низкий уровень шума – 40 дБ при 6 м/с.

В компании подчеркнули, что VX175 не только является источником энергии, но и визуально приятна и не мешает в любой среде. Для генерации большего количества энергии можно установить несколько турбин вместе.

Ветряные турбины VX175 Фото: Ventum

Напомним, Университет Флиндерса в Южной Австралии готовится испытать вертикальную ветряную турбину нового поколения в рамках исследовательского сотрудничества с местным стартапом VAWT-X Energy.

Также сообщалось, что канадский стартап Biome Renewables разработал бахромчатые насадки на ветряные турбины, вдохновленные крыльями совы, которые могут сделать ветроэлектростанции тише.