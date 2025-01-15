Забезпечить будинок енергією: створено "нерухому" вітряну турбіну для даху (відео)
Вітрогенератор VX175 може вловлювати вітер з усіх напрямків, генеруючи до 3000-5000 кіловат-годин енергії на рік.
Британська компанія ExoTechnologies у співпраці з норвезькою Ventum Dynamics розробила повністю перероблювану вітряну турбіну VX175, призначену для встановлення на даху. Про це пише Composites World.
Повідомляється, що турбіна VX175 підходить, зокрема, для виробничих об'єктів, складів і багатоповерхових будівель. Вона може доповнювати сонячні панелі, генеруючи електроенергію в періоди дефіциту сонячного світла.Важливо
На сайті Venture Dynamics сказано, що VX175 сконструйована таким чином, щоб прискорювати вітер для захоплення більшого обсягу повітря. Нерухомий корпус забезпечує мінімальний витік вітру і покращує продуктивність у непередбачуваних вітрових умовах. Конструкція турбіни також дає змогу вловлювати вітер з усіх напрямків, генеруючи до 3000-5000 кіловат-годин енергії на рік.
За даними виробника, вітрогенератор має небагато рухомих частин і мінімальний механічний знос. Це означає нижчі витрати на обслуговування, просту експлуатацію та тривалий термін служби. Ще однією заявленою перевагою є низький рівень шуму — 40 дБ при 6 м/с.
У компанії наголосили, що VX175 не тільки є джерелом енергії, а й візуально приємна та не заважає в будь-якому середовищі. Для генерації більшої кількості енергії можна встановити кілька турбін разом.
Нагадаємо, Університет Фліндерса в Південній Австралії готується випробувати вертикальну вітряну турбіну нового покоління в рамках дослідницької співпраці з місцевим стартапом VAWT-X Energy.
Також повідомлялося, що канадський стартап Biome Renewables розробив торочкуваті насадки на вітряні турбіни, натхненні крилами сови, які можуть зробити вітроелектростанції тихішими.