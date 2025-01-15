Забезпечить будинок енергією: створено "нерухому" вітряну турбіну для даху (відео)

Вітрогенератор VX175 може вловлювати вітер з усіх напрямків, генеруючи до 3000-5000 кіловат-годин енергії на рік.

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Британська компанія ExoTechnologies у співпраці з норвезькою Ventum Dynamics розробила повністю перероблювану вітряну турбіну VX175, призначену для встановлення на даху. Про це пише Composites World.

Презентація турбіни VX175

Повідомляється, що турбіна VX175 підходить, зокрема, для виробничих об'єктів, складів і багатоповерхових будівель. Вона може доповнювати сонячні панелі, генеруючи електроенергію в періоди дефіциту сонячного світла.

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На сайті Venture Dynamics сказано, що VX175 сконструйована таким чином, щоб прискорювати вітер для захоплення більшого обсягу повітря. Нерухомий корпус забезпечує мінімальний витік вітру і покращує продуктивність у непередбачуваних вітрових умовах. Конструкція турбіни також дає змогу вловлювати вітер з усіх напрямків, генеруючи до 3000-5000 кіловат-годин енергії на рік.

Конструкція турбіни VX175 Фото: Ventum

За даними виробника, вітрогенератор має небагато рухомих частин і мінімальний механічний знос. Це означає нижчі витрати на обслуговування, просту експлуатацію та тривалий термін служби. Ще однією заявленою перевагою є низький рівень шуму — 40 дБ при 6 м/с.

У компанії наголосили, що VX175 не тільки є джерелом енергії, а й візуально приємна та не заважає в будь-якому середовищі. Для генерації більшої кількості енергії можна встановити кілька турбін разом.

Вітряні турбіни VX175 Фото: Ventum

Нагадаємо, Університет Фліндерса в Південній Австралії готується випробувати вертикальну вітряну турбіну нового покоління в рамках дослідницької співпраці з місцевим стартапом VAWT-X Energy.

Також повідомлялося, що канадський стартап Biome Renewables розробив торочкуваті насадки на вітряні турбіни, натхненні крилами сови, які можуть зробити вітроелектростанції тихішими.