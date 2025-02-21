Обеспечит дом энергией: вертикальный генератор решает проблемы обычных турбин (видео)

Ветряная турбина Nemoi M может генерировать электричество даже при низкой скорости ветра, издавая минимум шума.

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Компания Semtive Energy разработала вертикальную ветряную турбину среднего размера Nemoi M, предназначенную для питания домов и предприятий. Об этом пишет портал ECOticias.

Как отмечают в издании вертикальные ветряные турбины, включая Nemoi M, имеют некоторые преимущества по сравнению с обычными ветряками. Они улавливают ветер со всех направлений, что особенно актуально в городских условиях, где чаще возникает турбулентность.

Вертикальный ветрогенератор Nemoi M Фото: Semtive Вертикальный ветрогенератор Nemoi M Фото: Semtive

Кроме того, вертикальные турбины при работе испытывают более стабильную нагрузку, что снижает механическое напряжение и потенциально позволяет им прослужить дольше, чем обычные ветрогенераторы.

По словам разработчиков, турбина Nemoi M может генерировать электроэнергию даже при низкой скорости ветра 16-12 километров в час. Это делает турбину пригодной для различных географических регионов.

Вертикальный ветрогенератор Nemoi M Фото: Semtive Вертикальные ветрогенераторы Nemoi M Фото: Semtive

Nemoi M на 95% состоит из перерабатываемого алюминия, а ее мощность составляет 2400 Вт, что достаточно для обеспечения среднестатистического дома. Среди прочих преимуществ турбины — очень тихая работа.

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Одним из первых городов, где были установлены турбины Nemoi M стал Буэнос-Айрес. Чиновники местного правительства разместили ветрогенераторы и зарядные станции в местах возле метро, в общественных парках, а также в других муниципальных районах, которые работают на энергии ветра и солнца.

Напомним, компания AirTurb из Гернси (Остров у побережья Нормандии) провела демонстрацию своей компактной вертикальной ветряной турбины Model One со встроенными солнечными панелями.