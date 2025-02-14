Солнечная станция размером с 850 футбольных полей вызвала беспокойство: в чем причина

По словам местных чиновников, солнечные панели следует устанавливать на крышах зданий, а не на сельскохозяйственных угодьях.

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Компания EcoPower Suffolk намерена построить в Саффолке (Великобритания) огромную солнечную электростанцию, которая сможет обеспечить электроэнергией 75 000 домов, однако проект вызывает обеспокоенность местного сообщества. Об этом пишет BBC.

Электростанцию планируют построить и подключить к сети к 2030 году. Солнечные панели и хранилище аккумуляторов будут занимать площадь в 607 гектаров, что эквивалентно 850 футбольным полям. Ожидается, станция будет вырабатывать около 250 МВт энергии. Этого достаточно, чтобы обеспечить 75 000 домов.

В связи с размером станции, она будет классифицирована как инфраструктурный проект национального значения (NSIP). Это значит, что для его строительства потребуется получить одобрение от Государственного секретаря, а не от местных властей, что вызывает обеспокоенность последних.

"Совет графства Саффолк ранее ясно изложил свою точку зрения о том, что солнечные электростанции в Саффолке не должны лишать наши самые качественные сельскохозяйственные угодья возможности производить продукты питания, и что, в целом, солнечные установки следует устанавливать на крышах зданий, а не в сельской местности", — заявил Ричард Раут, член кабинета министров Совета графства Саффолк.

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Ричард Раут отметил, что ожидает коммуникации со стороны EcoPower Suffolk не только с Советом графства Саффолк, но и с местными жителями и общинами. По его словам, худший сценарий — это одобрение проекта без учета интересов местных сообществ и состояния окружающей среды.

"Я верю, что их вступительные слова на сайте искренни — они говорят о сотрудничестве, приверженности вовлечению сообщества и пониманию местных проблем и стремлений", — подчеркнул чиновник.

Напомним, ученые из Корнелльского университета выявили, что плавучие солнечные панели могут увеличить выбросы парниковых газов на малых водоемах почти на 27%.

Также сообщалось, что солнечную электростанцию Ivanpah из 350 000 зеркал хотят закрыть из-за конкуренции с более дешевыми источниками зеленой энергии и вреда для окружающей среды.