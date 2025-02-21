Зарядит телефон на ходу: необычный генератор превращает солнечный свет в энергию

Рубашка Solar Shirt пошита из особой ткани с интегрированными солнечными элементами, которые можно сгибать и стирать.

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Голландский дизайнер Паулина ван Донген совместно с Holst Center и TNO разработала футуристическую рубашку Solar Shirt, которая может генерировать электроэнергию для зарядки гаджетов. Об этом пишет ECONews.

Рубашка Solar Shirt была разработана для ношения в качестве повседневной одежды, поскольку спрос на портативные источники питания продолжает расти. Ранее ученые предлагали использовать для зарядки гаджетов полимерную пленку, встроенную в обувь, которая вырабатывает электричество при ходьбе. В свою очередь Solar Shirt использует для генерации солнце.

Самый важный компонент Solar Shirt — это ткань, в которую интегрированы 120 тонкопленочных солнечных элементов, преобразующие солнечный свет в электричество. Эти элементы гнутся и их можно стирать.

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По словам разработчиков, при полном солнечном свете Solar Shirt может вырабатывать около 1 Вт электроэнергии. Этого достаточно, чтобы зарядить смартфоны, MP3-плееры или камеры за несколько часов. При этом рубашка сохраняет комфорт и практичность обычной одежды.

Солнечные элементы не просто встроены в ткань, но и объединены в функциональные модули, которые можно собрать так, чтобы они идеально вписывались в ткань рубашки. Благодаря технологии растягивающейся электроники от Holst Center они едва заметны как часть одежды.

Модульная система также может скрыть аккумуляторную батарею для хранения энергии, вырабатываемой солнечными элементами. Это дает возможность заряжать гаджеты даже в помещении.

Напомним, американская компания GAF Energy выпустила альтернативу обычным солнечным панелям для крыш – солнечную черепицу Timberline Solar ES 2. Мощность одной плитки составляет 57 Вт.