Як вибрати ідеальний зарядний пристрій для смартфона: поради експертів

Під час вибору зарядки варто звертати увагу на номінальну потужність, типи кабелів, а також сумісність із вашими гаджетами. Чому — розповіли фахівці.

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У комплект більшості телефонів не входять зарядні пристрої. Рано чи пізно користувачам доводиться їх купувати, і вибір не завжди такий простий, як хотілося б. Можна придбати пристрій від виробника, або вибрати один із найкращих зарядних пристроїв, який відповідає бюджету. Однак користувачі ризикують витратити занадто багато грошей на функції, які їм не потрібні, або обраний пристрій може не заряджати смартфон так швидко, як це технічно можливо. Оскільки пошук зарядних пристроїв для телефону не такий простий, Фокус склав посібник, щоб допомогти користувачам зробити правильний вибір.

Сьогоднішні найкращі зарядні пристрої для телефону універсальні, ефективні та компактні, але не завжди необхідні. Наприклад, Samsung Galaxy S23 Plus можна живити за допомогою того ж адаптера живлення, який підходить для Galaxy S7. За потужності 15 Вт такий старий зарядний пристрій не може досягти пікової швидкості, підтримуваної Galaxy S23 Plus, але це неважливо, якщо заряджати гаджет вночі, пише androidpolice.com.

Етично і раціонально використовувати техніку, поки вона працює і практична. Проте, є багато причин купити новий зарядний пристрій, тому що:

нові зарядні пристрої пропонують високу потужність у компактних корпусах.

Кілька вихідних портів дають змогу заряджати кілька пристроїв одночасно.

Ширша сумісність дає змогу заряджати смартфони, планшети та деякі ноутбуки.

Деякі зарядні пристрої включають зручні функції, такі як висувні штирі, дисплей живлення або вбудований акумулятор.

Якщо користувачам необхідні всі ці функції, або тільки частина з них, то варто розглянути моделі відповідних зарядок, виходячи з ваших потреб. Обов'язково потрібно взяти до уваги номінальну потужність, різні технології зарядки, типи зарядних кабелів і врахувати проблеми сумісності зарядок з гаджетами.

Зарядний пристрій OnePlus

Наскільки важлива номінальна потужність зарядних пристроїв

У специфікаціях до зарядних пристроїв для смартфонів вказана вихідна потужність. Зазвичай цей показник становить від 20 до 100 Вт, але він може бути і вищим.

Потужність — одна з найважливіших характеристик для зарядного пристрою. Вона визначає, наскільки швидко зарядка зможе заряджати гаджети. Вона також впливає на розмір зарядного пристрою. Більш потужні пристрої зазвичай більш громіздкі. Водночас номінальна потужність може бути неправильно сприйнята, якщо не прочитати дрібний шрифт.

Ось кілька поширених помилок:

Більш потужний зарядний пристрій не може заряджати телефон швидше, ніж це технічно можливо. Наприклад, Samsung Galaxy S24 заряджається не більше ніж на 25 Вт, навіть якщо ви підключите його до зарядного пристрою на 100 Вт.

Потужніший зарядний пристрій не зашкодить телефону, який не підтримує його пікову номінальну потужність. Наприклад, мій Samsung Galaxy S23 FE приймає не більше 25 Вт, але я заряджаю його від 100-ватного блоку. Підключений пристрій споживає стільки енергії від зарядного пристрою, скільки йому потрібно.

Номінальна потужність зарядного пристрою з кількома портами USB вказана для всіх виходів разом. Якщо ви купуєте зарядний пристрій на 100 Вт із чотирма портами, ви не зможете споживати 100 Вт від декількох портів USB одночасно.

Не всі порти USB однакові. Навіть якщо зарядний пристрій має кілька виходів USB-C, деякі з них можуть не підтримувати його пікову вихідну потужність. Порти USB-A, як правило, найбільш обмежені, досягаючи пікової потужності близько 20-30 Вт навіть на більш потужних зарядних пристроях.

Бездротова зарядка Aliexpress Фото: Скриншот

Скільки ват потрібно?

Більшість телефонів, які не постачаються із зарядним пристроєм, мають відносно низьку пікову швидкість заряджання. Моделі Google Pixel заряджаються за потужності менше 30 Вт. Флагмани Samsung Galaxy видають максимум 45 Вт, і тільки з потужнішим 5-амперним кабелем, який потрібно купувати окремо. Двопортовий зарядний пристрій Ikea потужністю 45 Вт і вартістю 15 доларів цілком може підійти може підійти.

Якщо в користувача є кілька гаджетів, які потрібно заряджати, експерти androidpolice.com рекомендують щонайменше трипортовий зарядний пристрій потужністю від 65 до 100 Вт. Зарядного пристрою потужністю 65 Вт достатньо для заряджання деяких ноутбуків середньої потужності, а додаткові порти та запас потужності дають змогу одночасно заряджати інші пристрої. Зарядні станції з більшою потужністю і портами USB також можна використовувати, враховуючи енергетичну кризу в Україні.

Будь-який зарядний пристрій із портом USB-A або USB-C заряджатиме будь-який сучасний телефон. Однак його номінальна потужність недостатня для забезпечення сумісності з повною швидкістю заряджання.

Сучасні зарядні пристрої мають усередині чіпи для зв'язку з під'єднаними до них гаджетами. Це дає змогу гаджетам запитувати напругу, вищу за базові 5 В, що забезпечує набагато швидшу зарядку. Складність у тому, що різні бренди використовують різні технології зарядки. Наприклад, OnePlus 13 заряджається на 100 Вт за допомогою фірмової зарядки SuperVOOC. Від адаптера USB Power Delivery на 100 Вт такий смартфон теж буде заряджатися, але повільніше, хоча номінальні потужності збігаються.

Хороша новина полягає в тому, що смартфон з фірмовою технологією зарядки поставляється із зарядним пристроєм у комплекті. Проте, якщо потрібна запасна зарядка, яка працюватиме так само швидко, доведеться купити його у виробника.

Бездротова зарядка Сяомі Фото: Xiaomi

Яку технологію зарядки використовують Galaxy і Pixel

Зарядний пристрій з підтримкою USB PD і PPS здатний зарядити смартфони Samsung Galaxy або Google Pixel якомога швидше. Стандарт USB Power Delivery широко підтримується навіть у недорогих фірмових зарядних пристроях. Однак PPS не завжди присутній у зарядках USB PD, тому перед покупкою варто переконатися, що він є у списку характеристик. PPS, що означає програмоване джерело живлення, — це розширення USB PD, яке дає змогу телефону запитувати певну напругу в діапазоні для ефективнішого заряджання.

Багато сучасних ноутбуків підтримують зарядку USB PD. Це дає змогу заряджати їх за допомогою зарядного пристрою PD для телефона і використовувати зарядний пристрій PD ноутбука для заряджання смартфона.

Чи має значення кабель для зарядки

Кабелі впливають на продуктивність зарядки. Існує безпечна межа того, скільки енергії вони можуть переносити, і найчастіше вона вказується виробником. Наприклад, усі моделі Galaxy S24 постачаються з кабелями потужністю 25 Вт у комплекті, але деякі з найкращих кабелів USB-C підтримують подачу живлення потужністю до 240 Вт.

Слід остерігатися неякісних USB-кабелів невідомих виробників із підозрілими показниками потужності, встановленими самими продавцями. Вони можуть нагріватися під час використання, заряджатися повільніше, ніж повинні, або не мати підключення до даних для переміщення файлів.

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Зарядні пристрої, про які знають не всі

Існує кілька зарядних пристроїв з практичними, корисними додатковими функціями. Якщо користувач часто перебуває в дорозі, то йому може підійти Anker Prime Power Bank Fusion. Це зовнішній акумулятор ємністю 9600 мАг із вбудованим зарядним пристроєм потужністю 65 Вт і двома портами USB-C. Baseus також пропонує комбіновані зарядні пристрої з двома розетками змінного струму і потужністю зарядки 140 Вт від чотирьох портів USB.

Один із нових зарядних пристроїв Anker має вбудований дисплей. Він показує, скільки потужності подається, в сукупності або на кожному порту, тож користувач знатиме, як швидко заряджаються його пристрої. А зарядка UGreen RG 65W Nexode відображає інформацію про стан за допомогою смайликів.

Висновки

Зарядні пристрої для телефонів бувають різних форм і видів. Вони можуть бути простими і доступними, практичними і багатофункціональними або яскравими і надпотужними. Тепер, коли ми розглянули їхні особливості, користувачам буде легше вибрати найкращий варіант. У будь-якому разі, сучасний зарядний пристрій відомого бренду прослужить довгі роки, оскільки дротова зарядка навряд чи істотно зміниться в осяжному майбутньому. Однак у сфері бездротової зарядки відбулися зміни, і бездротова зарядка Qi2 поступово набирає обертів. Варто очікувати більше інформації про це з анонсами ключових флагманів 2025 року.