Как выбрать идеальное зарядное устройство для смартфона: советы экспертов

При выборе зарядки стоит обращать внимание на номинальную мощность, типы кабелей, а также совместимость с вашими гаджетами. Почему — рассказали специалисты.

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В комплект большинства телефонов не входят зарядные устройства. Рано или поздно пользователям приходится их покупать, и выбор не всегда так прост, как хотелось бы. Можно приобрести устройство от производителя, или выбрать одно из лучших зарядных устройств, которое соответствует бюджету. Однако пользователи рискуют потратить слишком много денег на функции, которые им не нужны, или выбранное устройство может не заряжать смартфон так быстро, как это технически возможно. Поскольку поиск зарядных устройств для телефона не так просто, Фокус составил руководство, чтобы помочь пользователям сделать правильный выбор.

Сегодняшние лучшие зарядные устройства для телефона универсальны, эффективны и компактны, но не всегда необходимы. Например, Samsung Galaxy S23 Plus можно напитать при помощи того же адаптера питания, который подходит для Galaxy S7. При мощности 15 Вт такое старое зарядное устройство не может достичь пиковой скорости, поддерживаемой Galaxy S23 Plus, но это неважно, если заряжать гаджет ночью, пишет androidpolice.com.

Этично и рационально использовать технику, пока она работает и практична. Тем не менее, есть много причин купить новое зарядное устройство, потому что:

новые зарядные устройства предлагают высокую мощность в компактных корпусах.

Несколько выходных портов позволяют заряжать несколько устройств одновременно.

Более широкая совместимость позволяет заряжать смартфоны, планшеты и некоторые ноутбуки.

Некоторые зарядные устройства включают удобные функции, такие как выдвижные штыри, дисплей питания или встроенный аккумулятор.

Если пользователям необходимы все эти функции, или только часть из них, то стоит рассмотреть модели подходящих зарядок, исходя из ваших нужд. Обязательно нужно принять во внимание номинальную мощность, различные технологии зарядки, типы зарядных кабелей и учесть проблемы совместимости зарядок с гаджетами.

Зарядное устройство OnePlus

Насколько важна номинальная мощность зарядных устройств

В спецификациях к зарядным устройствам для смартфонов указана выходная мощность. Обычно этот показатель составляет от 20 до 100 Вт, но он может быть и выше.

Мощность — одна из самых важных характеристик для зарядного устройства. Она определяет, насколько быстро зарядка сможет заряжать гаджеты. Она также влияет на размер зарядного устройства. Более мощные устройства обычно более громоздкие. В то же время номинальная мощность может быть неправильно воспринята, если не прочесть мелкий шрифт.

Вот несколько распространенных заблуждений:

Более мощное зарядное устройство не может заряжать телефон быстрее, чем это технически возможно. Например, Samsung Galaxy S24 заряжается не более чем на 25 Вт, даже если вы подключите его к зарядному устройству на 100 Вт.

Более мощное зарядное устройство не повредит телефон, который не поддерживает его пиковую номинальную мощность. Например, мой Samsung Galaxy S23 FE принимает не более 25 Вт, но я заряжаю его от 100-ваттного блока. Подключенное устройство потребляет столько энергии от зарядного устройства, сколько ему нужно.

Номинальная мощность зарядного устройства с несколькими портами USB указана для всех выходов вместе. Если вы покупаете зарядное устройство на 100 Вт с четырьмя портами, вы не сможете потреблять 100 Вт от нескольких портов USB одновременно.

Не все порты USB одинаковы. Даже если зарядное устройство имеет несколько выходов USB-C, некоторые из них могут не поддерживать его пиковую выходную мощность. Порты USB-A, как правило, наиболее ограничены, достигая пиковой мощности около 20–30 Вт даже на более мощных зарядных устройствах.

Беспроводная зарядка Aliexpress Фото: Скриншот

Сколько ватт нужно?

Большинство телефонов, которые не поставляются с зарядным устройством, имеют относительно низкую пиковую скорость зарядки. Модели Google Pixel заряжаются при мощности менее 30 Вт. Флагманы Samsung Galaxy выдают максимум 45 Вт, и только с более мощным 5-амперным кабелем, который нужно покупать отдельно. Двухпортовое зарядное устройство Ikea мощностью 45 Вт и стоимостью 15 долларов вполне может подойти может подойти.

Если у пользователя есть несколько гаджетов, которые нужно заряжать, эксперты androidpolice.com рекомендуют как минимум трехпортовое зарядное устройство мощностью от 65 до 100 Вт. Зарядного устройства мощностью 65 Вт достаточно для зарядки некоторых ноутбуков средней мощности, а дополнительные порты и запас мощности позволяют одновременно заряжать другие устройства. Зарядные станции с большей мощностью и портами USB также можно использовать, учитывая энергетический кризис в Украине.

Любое зарядное устройство с портом USB-A или USB-C будет заряжать любой современный телефон. Однако его номинальная мощность недостаточна для обеспечения совместимости с полной скоростью зарядки.

Современные зарядные устройства имеют внутри чипы для связи с подключенными к ним гаджетами. Это позволяет гаджетам запрашивать напряжение выше базовых 5 В, что обеспечивает гораздо более быструю зарядку. Сложность в том, что разные бренды используют разные технологии зарядки. Например, OnePlus 13 заряжается на 100 Вт с помощью фирменной зарядки SuperVOOC. От адаптера USB Power Delivery на 100 Вт такой смартфон тоже будет заряжаться, но медленнее, хотя номинальные мощности совпадают.

Хорошая новость заключается в том, что смартфон с фирменной технологией зарядки поставляется с зарядным устройством в комплекте. Тем не менее, если нужна запасная зарядка, которое будет работать так же быстро, придется купить его у производителя.

Беспроводная зарядка Сяоми Фото: Xiaomi

Какую технологию зарядки используют Galaxy и Pixel

Зарядное устройство с поддержкой USB PD и PPS способно зарядить смартфоны Samsung Galaxy или Google Pixel как можно быстрее. Стандарт USB Power Delivery широко поддерживается даже в недорогих фирменных зарядных устройствах. Однако PPS не всегда присутствует в зарядках USB PD, поэтому перед покупкой стоит убедиться, что он есть в списке характеристик. PPS, что означает программируемый источник питания, — это расширение USB PD, которое позволяет телефону запрашивать определенное напряжение в диапазоне для более эффективной зарядки.

Многие современные ноутбуки поддерживают зарядку USB PD. Это позволяет заряжать их с помощью зарядного устройства PD для телефона и использовать зарядное устройство PD ноутбука для зарядки смартфона.

Имеет ли значение кабель для зарядки

Кабели влияют на производительность зарядки. Существует безопасный предел того, сколько энергии они могут переносить, и чаще всего он указывается производителем. Например, все модели Galaxy S24 поставляются с кабелями мощностью 25 Вт в комплекте, но некоторые из лучших кабелей USB-C поддерживают подачу питания мощностью до 240 Вт.

Следует остерегаться некачественных USB-кабелей неизвестных производителей с подозрительными показателями мощности, установленными самими продавцами. Они могут нагреваться во время использования, заряжаться медленнее, чем должны, или не иметь подключения к данным для перемещения файлов.

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Зарядные устройства, о которых знают не многие

Существует несколько зарядных устройств с практичными, полезными дополнительными функциями. Если пользователь часто находится в пути, то ему может подойти Anker Prime Power Bank Fusion. Это внешний аккумулятор емкостью 9600 мАч со встроенным зарядным устройством мощностью 65 Вт и двумя портами USB-C. Baseus также предлагает комбинированные зарядные устройства с двумя розетками переменного тока и мощностью зарядки 140 Вт от четырех портов USB.

Одно из новых зарядных устройств Anker имеет встроенный дисплей. Он показывает, сколько мощности подается, в совокупности или на каждом порту, так что пользователь будет знать, как быстро заряжаются его устройства. А зарядка UGreen RG 65W Nexode отображает информацию о состоянии с помощью смайликов.

Выводы

Зарядные устройства для телефонов бывают разных форм и видов. Они могут быть простыми и доступными, практичными и многофункциональными или яркими и сверхмощными. Теперь, когда мы рассмотрели их особенности, пользователям будет легче выбрать лучший вариант. В любом случае, современное зарядное устройство известного бренда прослужит долгие годы, поскольку проводная зарядка вряд ли существенно изменится в обозримом будущем. Однако в области беспроводной зарядки произошли изменения, и беспроводная зарядка Qi2 постепенно набирает обороты. Стоит ожидать больше информации об этом с анонсами ключевых флагманов 2025 года.