Как выжать больше из разряженной батареи смартфона: 3 простых шага и 1 совет

Если смартфон не может продержаться целый день без подзарядки, вот несколько шагов, которые помогут продлить его работу.

Related video

Чтобы подольше сохранить заряд батареи смартфона, который часто и быстро разряжается, необходимо следовать нескольким простым правилам. Подробности рассказало издание The New York Times.

Экономия энергии: несколько вариантов

Литий-ионные батареи со временем деградируют после двух или трех лет регулярного использования смартфона. В таком случае следует, например, уменьшить яркости экрана, отказаться от ресурсоемких игр, перевести устройство в режим полета для снижения сетевой активности.

Советы по энергосбережению различаются в зависимости от марки телефона и его системного программного обеспечения, поэтому стоит обратиться к производителю или оператору беспроводной связи за конкретными инструкциями для устройств Android (включая телефоны Pixel от Google и Galaxy от Samsung), а также для телефонов и планшетов Apple.

Apple и Google предлагают функцию, которая снижает энергопотребление одним нажатием — это режим низкого энергопотребления iOS и режим экономии заряда батареи Android. (Название может отличаться на устройствах Android; например, некоторые телефоны Samsung Galaxy могут называть его "режимом энергосбережения"). Когда эта функция включена, значок батареи становится желтым, так как режим снижает яркость экрана, приостанавливает некоторую сетевую активность (например, резервное копирование фотографий в интернете) и ограничивает действия приложений, такие как получение почты, автоматические загрузки и др. Скорость процессора также может снизиться, и в результате телефон может работать медленнее.

Чтобы найти функцию снижения энергопотребления в iOS, нужно зайти в "Настройки", выбрать "Аккумулятор" и нажать кнопку, чтобы включить режим. Режим низкого энергопотребления iPhone может автоматически включаться при низком уровне заряда аккумулятора, но включение его вручную может помочь получить больше пользы.

В меню "Аккумулятор" на многих телефонах Android нужно выбрать "Стандартное энергосбережение" и "Экстремальное энергосбережение" (для еще большего энергосбережения) и активировать режим.

Смартфон на зарядке Фото: macworld.com

Настройки аккумулятора

На большинстве телефонов настройки аккумулятора включают другие функции, которые помогают отслеживать его общее состояние, что может повлиять на решение о необходимости обновления устройства.

Экран настроек аккумулятора iOS содержит графики, которые показывают уровень заряда и активность, а также список приложений, потребляющих больше всего энергии. Экран "Состояние аккумулятора и зарядка" отображает максимальную емкость: менее 100% означает меньшее время удержания заряда. Оптимизированная зарядка, обычно включенная по умолчанию, призвана продлить срок службы батареи за счет сокращения времени полной зарядки, что в конечном итоге добавляет 300–500 циклов.

Настройки аккумулятора Android включают экран использования, показывающий, какие приложения потребляют больше всего энергии, а также диагностический инструмент, помогающий устранять проблемы с батареей. При включении настройка адаптивного аккумулятора анализирует использование телефона и регулирует, сколько энергии могут потреблять приложения.

Аккумулятор смартфона Фото: Соцсети

Помощь от повербанка

Покупка внешнего аккумулятора может помочь продержать смартфон заряженным весь день. Повербанки различаются по цене, обычно они стоят от 50 до 75 долларов. Такие модели могут заряжать телефон не менее трех раз от 0 и до 100%. Например, издание The New York Times рекомендует пауэрбанк Belkin BoostCharge Plus 10K.

Несколько компаний, например Zagg и ZeroLemon, также производят небольшие портативные беспроводные зарядные устройства и чехлы для телефонов, которые также служат резервными батареями. Цены варьируются от 30 до 100 долларов США.

Повербанк Belkin BoostCharge Plus и телефон Фото: Sarah Witman

Замена аккумулятора

Если пользователь не хочет покупать новый смартфон, то замена батареи — лучший выход из ситуации. Стоит узнать у производителя об авторизованном ремонте, особенно если есть расширенная гарантия или страховка. На сайте Apple есть информация об обслуживании батарей iPhone, равно как и на сайте Google для телефонов Pixel и на веб-ресурсе Samsung для устройств Galaxy.

Если гарантия на телефон истекла, можно обратиться за помощью в авторизованные мастерские.

Если бюджет ограничен, можно заменить батарею самостоятельно. Например, на сайте iFixit, посвященном техническому ремонту, есть иллюстрированные руководства по замене аккумулятора для многих моделей смартфонов, а также можно найти видеоруководства в сети. Но прежде чем менять аккумулятор, стоит сделать резервную копию телефона.

Ранее мы писали, почему смартфоны нужно заряжать до 80% и продлевает ли это срок их службы. Аккумуляторы смартфонов постепенно деградируют — это неизбежно. однако зарядка до 80% позволяет снизить напряжение, что приводит к увеличению срока службы батареи.