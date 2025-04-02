Электронные сигареты все чаще вызывают пожары: виноваты литий-ионные батареи

В 2024 году компания Fire Rover, специализирующаяся на автоматизированных и полуавтоматических системах пожаротушения, зарегистрировала 2910 пожаров на предприятиях по переработке отходов в США и Канаде. Их причинами часто было возгорание аккумуляторов электронных сигарет или вейпов.

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Подробнее об этой угрозе написало издание ArsTechnica.

Fire Rover с 2016 года публикует отчеты о пожарах на объектах по переработке отходов и переработке отходов. По сравнению с 2023 годом их количество увеличилось на 60% и почти вдвое по сравнению с 2022 годом, когда зафиксировали 1409 случаев. И наиболее вероятными виновниками увеличения количества считаются электронные сигареты, вейпы и другие работающие от батареек никотиновые устройства.

Как рассказал генеральный директор Fire Rover Райан Фогельман, раньше пожары вызывали фейерверки, химикаты, брикеты для костров, но сейчас именно литий-ионные батареи представляют собой растущую проблему, поскольку количество мобильных устройств растет, а возможности утилизации остаются ограниченными. По своему опыту эксперт предполагает, что около половины зафиксированных пожаров возникают именно из-за аккумуляторов.

Примерно 2,5 млрд долларов убытков для объектов и инфраструктуры пожары принесли в прошлом году по той или иной причине. Люди не знают, куда их следует сдавать, а при сортировке мусора акумуляторы очень легко пропустить. Если бы все знали, как правильно утилизировать вейпы, на объектах, которые могут безопасно с ними обращаться, риск мог бы быть снижен.

"Мало того, что их батареи неправильно выбрасываются в мусорные баки и контейнеры для переработки, так еще и вейп-индустрия сделала минимум для инвестиций в технологии, необходимые для решения проблемы 1,2 млрд вейпов, ежегодно попадающих в наши потоки отходов и переработки", — говорится в отчете Fire Rover.

Вейп вызвал пожар в штате Мэн (США)

Все батареи, которые выбрасывают, потенциально опасны, поскольку они могут взорваться по разным причинам: прокол, вибрация, перегрев, короткое замыкание, раздавливание, внутренний отказ элемента, перезарядка или производственные дефекты и тому подобное. В отчете Fire Rover отмечается, что СМИ часто описывают ситуации так, будто батареи загораются "спонтанно". На самом деле, сам процесс переработки отходов не позволяет гарантировать, что ни одна батарея не будет повреждена.

Вероятное возгорание литий-ионной батареи произошло в декабре 2024 года в мусоровозе в пригороде Чикаго. Огонь распространился на баллоны с сжатым природным газом (СПГ) грузовика, вызвав взрыв, в результате которого пострадали пожарные и были повреждены близлежащие дома. Fire Rover также привело в пример пожар в феврале 2025 года на свалке в Камдене, штат Нью-Джерси, вызванный батареей, "ошибочно доставленной в EMR и незаметно спрятанной в металлоломе", по данным компании, что потребовало реагирования более 15 пожарных компаний и повредило место происшествия, а также заставило близлежащих жителей покинуть свои дома.

Стоит отметить, что с начала 2025 года в Бельгии запретили продажу одноразовых электронных сигарет. Причиной для такого решения правительство назвало большой вред для здоровья и окружающей среды.