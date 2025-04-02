Електронні сигарети все частіше спричиняють пожежі: винні літій-іонні батареї

У 2024 році компанія Fire Rover, що спеціалізується на автоматизованих і напівавтоматичних системах пожежогасіння, зареєструвала 2910 пожеж на підприємствах із переробки відходів у США та Канаді. Їхніми причинами часто було загоряння акумуляторів електронних сигарет або вейпів.

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Детальніше про цю загрозу написало видання ArsTechnica.

Fire Rover з 2016 року публікує звіти про пожежі на об'єктах з переробки відходів та переробки відходів. Порівняно з 2023 роком їхня кількість збільшилася на 60% і майже вдвічі порівняно з 2022 роком, коли зафіксували 1409 випадків. І найімовірнішими винуватцями збільшення кількості вважаються електронні сигарети, вейпи та інші нікотинові пристрої, що працюють від батарейок.

Як розповів генеральний директор Fire Rover Раян Фогельман, раніше пожежі спричиняли феєрверки, хімікати, брикети для вогнищ, але нині саме літій-іонні батареї становлять зростаючу проблему, оскільки кількість мобільних пристроїв зростає, а можливості утилізації залишаються обмеженими. Зі свого досвіду експерт припускає, що близько половини зафіксованих пожеж виникають саме через акумулятори.

Приблизно 2,5 млрд доларів збитків для об'єктів та інфраструктури пожежі принесли торік з тієї чи іншої причини. Люди не знають, куди їх слід здавати, а під час сортування сміття акумулятори дуже легко пропустити. Якби всі знали, як правильно утилізувати вейпи, на об'єктах, які можуть безпечно з ними поводитися, ризик міг би бути знижений.

"Мало того, що їхні батареї неправильно викидаються в сміттєві баки та контейнери для переробки, так ще й вейп-індустрія зробила мінімум для інвестицій у технології, необхідні для розв'язання проблеми 1,2 млрд вейпів, які щороку потрапляють до наших потоків відходів і переробки", — ідеться у звіті Fire Rover.

Вейп спричинив пожежу в штаті Мен (США)

Усі батареї, які викидають, є потенційно небезпечними, оскільки вони можуть вибухнути з різних причин: прокол, вібрація, перегрів, коротке замикання, розчавлювання, внутрішня відмова елемента, перезарядка або виробничі дефекти тощо. У звіті Fire Rover зазначається, що ЗМІ часто описують ситуації так, ніби батареї загоряються "спонтанно". Насправді, сам процес переробки відходів не дає змоги гарантувати, що жодна батарея не буде пошкоджена.

Ймовірне загоряння літій-іонної батареї сталося в грудні 2024 року в сміттєвозі в передмісті Чикаго. Вогонь поширився на балони зі стисненим природним газом (СПГ) вантажівки, спричинивши вибух, унаслідок якого постраждали пожежники і було пошкоджено прилеглі будинки. Fire Rover також навело як приклад пожежу в лютому 2025 року на сміттєзвалищі в Камдені, штат Нью-Джерсі, викликану батареєю, "помилково доставленою в EMR і непомітно захованою в металобрухті", за даними компанії, що вимагало реагування понад 15 пожежних компаній і пошкодило місце події, а також змусило прилеглих мешканців покинути свої будинки.

Варто зазначити, що з початку 2025 року в Бельгії заборонили продаж одноразових електронних сигарет. Причиною для такого рішення уряд назвав велику шкоду для здоров'я та навколишнього середовища.