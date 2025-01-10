Не просто заряжает аккумуляторы: создано "самое умное в мире" зарядное устройство (фото)

Технология Ostation X объединяет зарядное устройство, тестировщик аккумуляторов и органайзер, вмещающий более 32 батареек AA/AAA.

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Компания Olight представила на выставке CES 2025 в Лас-Вегасе интеллектуальное зарядное устройство для аккумуляторов Ostation X 3-в-1, полошившее премию CES 2025 Innovation Award в категории "Устойчивое развитие и энергетика/Мощность". Об этом пишет портал Batteries News.

Сообщается, что целью Olight было создание продукта, который поощряет использование перезаряжаемых батарей, делая их более удобными, надежными и простыми в использовании.

"Зарядное устройство Ostation X Battery Charger — первое в мире и самое умное зарядное устройство 3-в-1 для аккумуляторов, призванное произвести революцию в зарядке аккумуляторов. Это инновационное устройство объединяет зарядное устройство, тестер и органайзер", — говорится на официальном портале CES 2025.

Ostation X Фото: Batteries News

Модуль интеллектуального обнаружения и сортировки Ostation X заряжает только совместимые и исправные аккумуляторы, независимо от ориентации конца (+)/(-), при этом отбраковывая несовместимые или дефектные.

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Благодаря просторному отсеку для хранения Ostation X вмещает более 32 батареек AA/AAA, а подключение по Bluetooth позволяет пользователям отслеживать ход зарядки, управлять резервами аккумулятора и выбирать режимы через приложение

"Ostation X представляет собой значительный скачок в технологиях и устойчивом развитии. Речь идет не только об удобстве — речь идет о предоставлении нашим клиентам возможности делать выбор, который будет лучше для планеты и будущих поколений", — заявила вице-президент и директор по маркетингу компании Olight Мавис Сяо.

Напомним, американский стартап Swippitt представил на выставке CES 2025 настольное устройство Instant Power System (IPS) для быстрой зарядки смартфонов.

Также сообщалось, что компания Marsriva выпустила зарядную станцию Marsriva MP12, особенностью которой является наличие динамиков и встроенная мультимедийная система.