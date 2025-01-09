Зарядит смартфон за 2 секунды: как работает необычное устройство-"тостер" (видео)

Устройство Swippitt IPS одновременно заряжает до пяти аккумуляторов емкостью 3500 мАч, однако подойдет не всем моделям телефонов.

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Американский стартап Swippitt представил на выставке CES 2025 настольное устройство для быстрой зарядки смартфонов Instant Power System (IPS), внешне напоминающее тостер. Об этом пишет портал New Atlas.

Устройство Swippitt IPS заменит дополнительный аккумулятор за 2 секунды

Сообщается, что IPS — это система замены аккумуляторов, которая объединяет передовые цифровые технологии и более простые механические. Этот настольный модуль, похожий на тостер, хранит и заряжает до пяти отдельных аккумуляторных батарей емкостью 3500 мАч одновременно.

Зарядное устройство Swippitt IPS Фото: Swippitt

Сами батареи не являются внутренними аккумуляторами телефона. Система использует батареи Swippitt Link, которые могут служить как защитными чехлами, так и дополнительными аккумуляторами, удваивающими срок службы телефона. Процесс замены занимает всего две секунды.

"Вставьте телефон в слот Hub, и Hub снимет чехол Link и заменит его полностью заряженным через внутреннюю конвейерную систему, автоматически начиная процесс зарядки только что сохраненного разряженного пакета Link", — объясняют в издании.

Зарядное устройство Swippitt IPS Фото: Swippitt

Как отмечают авторы статьи, поскольку Swippitt IPS включает пять батарей, он может обслуживать несколько телефонов, что делает его удобным решением для семьи или небольшого офиса. Получать информацию о сроке службы батареи и управлять системой можно через специальное приложение.

В издании подчеркнули, что на момент запуска продаж чехлы-аккумуляторы Link будут совместимы только с моделями iPhone 14, 15 и 16. Swippitt планирует обеспечить совместимость с устройствами Android и дополнительными поколениями iPhone к концу 2025 года.

Зарядное устройство Swippitt IPS Фото: Swippitt

Напомним, команда ученых из Департамента энергетических наук и техники DGIST разработала инновационную технологию, которая позволяет значительно повысить скорость зарядки литий-серных аккумуляторов.

В свою очередь организация Electrical Safety First предупредила, что неправильный выбор зарядного устройства для смартфона, в частности использование подделок, может привести к взрыву или поражению электрическим током во время зарядки.