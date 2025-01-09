Зарядить смартфон за 2 секунди: як працює незвичайний пристрій-"тостер" (відео)

Пристрій Swippitt IPS одночасно заряджає до п'яти акумуляторів ємністю 3500 мАг, однак підійде не всім моделям телефонів.

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Американський стартап Swippitt представив на виставці CES 2025 настільний пристрій для швидкої зарядки смартфонів Instant Power System (IPS), що зовні нагадує тостер. Про це пише портал New Atlas.

Пристрій Swippitt IPS замінить додатковий акумулятор за 2 секунди

Повідомляється, що IPS — це система заміни акумуляторів, яка об'єднує передові цифрові технології та простіші механічні. Цей настільний модуль, схожий на тостер, зберігає і заряджає до п'яти окремих акумуляторних батарей ємністю 3500 мАг одночасно.

Зарядний пристрій Swippitt IPS Фото: Swippitt

Самі батареї не є внутрішніми акумуляторами телефону. Система використовує батареї Swippitt Link, які можуть слугувати як захисними чохлами, так і додатковими акумуляторами, що подвоюють термін служби телефону. Процес заміни займає всього дві секунди.

"Вставте телефон у слот Hub, і Hub зніме чохол Link і замінить його повністю зарядженим через внутрішню конвеєрну систему, автоматично розпочинаючи процес заряджання щойно збереженого розрядженого пакета Link", — пояснюють у виданні.

Зарядний пристрій Swippitt IPS Фото: Swippitt

Як зазначають автори статті, оскільки Swippitt IPS включає п'ять батарей, він може обслуговувати кілька телефонів, що робить його зручним рішенням для сім'ї або невеликого офісу. Отримувати інформацію про термін служби батареї та керувати системою можна через спеціальний додаток.

У виданні підкреслили, що на момент запуску продажів чохли-акумулятори Link будуть сумісні тільки з моделями iPhone 14, 15 і 16. Swippitt планує забезпечити сумісність із пристроями Android і додатковими поколіннями iPhone до кінця 2025 року.

Зарядний пристрій Swippitt IPS Фото: Swippitt

Нагадаємо, команда вчених із Департаменту енергетичних наук і техніки DGIST розробила інноваційну технологію, яка дає змогу значно підвищити швидкість заряджання літій-сірчаних акумуляторів.

Зі свого боку організація Electrical Safety First попередила, що неправильний вибір зарядного пристрою для смартфона, зокрема використання підробок, може призвести до вибуху або ураження електричним струмом під час заряджання.