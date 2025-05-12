Бросит вызов Samsung: Alcatel выпустит первый за три года смартфон V3 Ultra (видео)

Компания Alcatel готовится к возвращению на рынок смартфонов с новым V3 Ultra, оснащенным фирменным дисплеем TCL, стилусом и тройной задней камерой.

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По данным Notebookcheck, Alcatel V3 Ultra будет производиться в Индии и станет первым смартфоном компании с 2022 года. В издании полагают, что он может составить конкуренцию Samsung Galaxy S25 Ultra.

Судя по фотографии, опубликованной главой Realme India Мадхавом Шетом, новый смартфон будет поставляться в черных коробках. По его словам, этот дизайн "превосходит другие варианты по элегантности и классу".

Коробка Alcatel V3 Ultra Фото: Madhav Sheth/X

Многие функции Alcatel V3 Ultra пока неизвестны, однако фото коробки раскрывает некоторые из них. Судя по изображению на крышке, смартфон будет иметь тройную заднюю камеру, размещенную на болшом круглом островке. Одна из особенностей данной модели – наличие стилуса, как у Samsung Galaxy S25 Ultra.

Предыдущие тизеры намекают на то, что новый телефон Alcatel получит фирменный дисплей TCL NXTPAPER, используемый в TCL 50 Pro. Также сообщается о многочисленных режимах отображения экрана, разработанных для различных вариантов использования, включая чтение и просмотр видео.

Напомним, китайский Vivo стал лидером рейтинга смартфонов за апрель этого года по версии бенчмарка AnTuTu.

Также сообщалось, что компания Ulefone недавно выпустила прочный Android-телефон Armor X32 по доступной цене, который получил несколько необычных функций.