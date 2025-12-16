Подарунки чоловікам на Різдво: топ 5 недорогих і корисних гаджетів для чоловіка або хлопця

Подарунки на Різдво заведено дарувати по всьому світу, і Україна не є винятком. Для чоловіка або хлопця приємним сюрпризом стане гаджет, якщо його правильно підібрати.

Сьогодні в магазинах представлено так багато техніки різних типів і цінових категорій, що розбігаються очі. Фокус пропонує топ 5 гаджетів у подарунок на Різдво для чоловіків.

CMF Buds 2 Plus — навушники в подарунок на Різдво

Навушники CMF Buds 2 Plus стануть бюджетним, але приємним подарунком Фото: Скриншот

Навушники CMF Buds 2 Plus володіють непоганою якістю звуку і шумозаглушенням для своєї цінової категорії — в Україні їх можна купити за ціною від 2200 грн. Ідеальний подарунок на Різдво за свої гроші. TechGearLab відзначило у своєму огляді якість звуку вищу за середню і більшу зручність порівняно з деякими конкурентами.

Активне шумозаглушення є, проте гучний шум на фоні може заглушити голоси під час розмов. Якщо потрібно часто дзвонити з галасливих місць, то краще доплатити за дорожчі навушники (приблизно вдвічі), але за свою ціну CMF Buds 2 Plus відмінно справляється зі своїми завданнями.

Steam Deck OLED — ігрові консолі на Різдво

Портативна ігрова консоль, яку часто називають мобільним ігровим комп'ютером. Велика перевага перед іншими консолями в тому, що вона дає змогу запускати ігри з бібліотеки Steam без необхідності купувати їх окремо. При невеликому налаштуванні можна також отримати доступ до бібліотеки GOG і хмарного геймінгу Xbox, тож консоль стане гарним подарунком на Різдво чоловікові та дасть йому можливість розслабитися.

Steam Deck OLED оснащена 4-ядерним чипсетом AMD Zen 2 4c/8t (2,4-3,5 ГГц) з графічною системою RDNA 2, які разом дають змогу грати в багато сучасних ігор. У деяких з них максимальної якості зображення і швидкодії досягти не вдасться, але це логічно, враховуючи компактні розміри порівняно з повноцінними ПК або консолями, для яких ці ігри призначені.

Пристрій має 7,4-дюймовий сенсорний OLED-дисплей з роздільною здатністю 1200x800 пікселів, максимальною яскравістю 1000 ніт у режимі HDR і частотою оновлення до 90 Гц. За автономність відповідає акумулятор ємністю 50 Вт-год, якого вистачає на 3-12 годин.

У продажу доступні версії з 512 ГБ і 1 ТБ оперативної пам'яті, які в Україні коштують близько 32 000 і 37 000 грн відповідно.

Огляд консолі Steam Deck OLED

Anker 737 Powercore 24K 140W — найкращий павербанк на Різдво

Повербанк Anker 737 Powercore забезпечить гаджети енергією будь-де Фото: Cкриншот

Преміальний зовнішній акумулятор, здатний видавати потужність до 140 Вт, щоб заряджати ноутбуки через основний порт USB-C. Завдяки великій ємності в 24 000 мАг (86,4 Вт-год), він також чудово підходить для подорожей або підтримки роботи гаджетів під час відключень світла.

Другий порт USB-C забезпечує вихідну потужність до 100 Вт (20 В, 5 А), а порт USB-A — 18 Вт (9 В, 2 А). Anker 737 підтримує швидке заряджання телефонів потужністю до 27 Вт (9 В, 3 А), а також PPS 5 А (3,3 В — 21 В) для широкої сумісності, включно зі швидким заряджанням Samsung. Час заряджання самого акумулятора при цьому займає менше години за потужності 140 Вт і близько 1,5 години за потужності 100 Вт.

Повербанк важить 630 грамів, тому носити його з собою не так вже й легко, але це з лишком компенсується користю і зручним прямокутним форм-фактором. Кольоровий екран відображає інформацію про залишкову ємність, стан батареї та вихідну потужність кожного порту.

Ціна Anker 737 в Україні починається від 4400 грн. Це гарний подарунок чоловікові на Різдво, який стане в пригоді всій родині.

Razer Kishi V3 — ігрова система на Різдво

Портативна консоль Razer Kishi V3 стане чудовим подарунком для геймера Фото: Скриншот

Якісно зроблений, міцний і надійний ігровий контролер стане чудовим подарунком для тих, хто любить грати на смартфонах. Потрібно просто під'єднати Kishi V3 через порт USB-C до телефона. Його можна під'єднати і до ПК за допомогою кабелю USB-C.

Контролер вельми зручно використовувати завдяки парі додаткових кнопок на задній панелі для налаштування управління. У комплект входять кілька невеликих гумових прокладок, які допомагають надійно закріпити телефон. Для ще більшої зручності є 3,5-мм роз'єм для навушників.

Для доступу до ігор можна використовувати фірмовий сервіс Razer Nexus, або ж Xbox Game Pass, PS Remote Play, GeForce Now. Razer Kishi V3 в Україні можна купити за 5000 грн як подарунок хлопцеві на Різдво. Він також підійде дітям, які люблять грати.

Unihertz Tank Pad 8849 — планшет на Різдво

Планшет на базі Android оснащений великим 11-дюймовим IPS-дисплеєм з частотою оновлення 120 Гц, доволі потужним процесором Dimensity 8200, акумулятором ємністю 21000 мАг, 16 ГБ оперативної пам'яті, 256 ГБ або 512 ГБ вбудованої пам'яті, пристойними камерами.

Як пише TechRadar, Tank Pad 8849 є одним із найміцніших планшетів завдяки металевим і полікарбонатним деталям корпусу. Він захищений не тільки від ударів, але також від води і пилу.

Але головна його особливість — лазерний DLP-проектор з роздільною здатністю 854 x 480. Він дасть змогу дивитися фільми або серіали під час відключень світла із зображенням діагоналлю до 100 дюймів, хоча звук краще виводити окремо на колонки або інші пристрої. Після запуску проектора вмикається вентилятор для захисту від перегріву.

В Україні вартість Tank Pad 8849 починається від 23 000 грн.

Огляд планшета Unihertz Tank Pad 8849

Раніше Фокус пропонував, які гаджети подарувати на Різдво дружині, дівчині або мамі. Є п'ять варіантів, які порадують кохану людину: планшет, грілка-павербанк, електронна маска проти зморшок, смарт-годинник і навушники.