Подарки мужчинам на Рождество: топ-5 недорогих и полезных гаджетов для мужа или парня

Подарки на Рождество принято дарить по всему миру, и Украина не является исключением. Для мужа или парня приятным сюрпризом станет гаджет, если его правильно подобрать.

Сегодня в магазинах представлено так много техники разных типов и ценовых категорий, что разбегаются глаза. Фокус предлагает топ 5 гаджетов в подарок на Рождество для мужчин.

CMF Buds 2 Plus — наушники в подарок на Рождество

Наушники CMF Buds 2 Plus станут бюджетным, но приятным подарком Фото: Скриншот

Наушники CMF Buds 2 Plus обладают неплохим качеством звука и шумоподавлением для своей ценовой категории — в Украине их можно купить по цене от 2200 грн. Идеальный подарок на Рождество за свои деньги. TechGearLab отметило в своем обзоре качество звука выше среднего и большое удобство по сравнению с некоторыми конкурентами.

Активное шумоподавление есть, однако громкий шум на фоне может заглушить голоса во время разговоров. Если нужно часто звонить из шумных мест, то лучше доплатить за более дорогие наушники (примерно в два раза), но за свою цену CMF Buds 2 Plus отлично справляется со своими задачами.

Steam Deck OLED — игровые консоли на Рождество

Портативная игровая консоль, которую часто называют мобильным игровым компьютером. Большое преимущество перед другими консолями в том, что она позволяет запускать игры из библиотеки Steam без необходимости покупать их отдельно. При небольшой настройке можно также получить доступ к библиотеке GOG и облачному геймингу Xbox, поэтому консоль станет хорошим подарком на Рождество мужу и даст ему возможность расслабиться.

Steam Deck OLED оснащена 4-ядерным чипсетом AMD Zen 2 4c/8t (2,4–3,5 ГГц) c графической системой RDNA 2, которые вместе позволяют играть во многие современные игры. В некоторых из них максимального качества изображения и быстродействия достичь не удастся, но это логично, учитывая компактные размеры по сравнению с полноценными ПК или консолями, для которых эти игры предназначены.

Устройство имеет 7,4-дюймовый сенсорный OLED-дисплей с разрешением 1200x800 пикселей, максимальной яркостью 1000 нит в режиме HDR и частотой обновления до 90 Гц. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 50 Вт·ч, которого хватает на 3-12 часов.

В продаже доступны версии с 512 ГБ и 1 ТБ оперативной памяти, которые в Украине стоят около 32 000 и 37 000 грн соответственно.

Обзор консоли Steam Deck OLED

Anker 737 Powercore 24K 140W — лучший павербанк на Рождество

Повербанк Anker 737 Powercore обеспечит гаджеты энергией где-угодно Фото: Cкриншот

Премиальный внешний аккумулятор, способный выдавать мощность до 140 Вт, чтобы заряжать ноутбуки через основной порт USB-C. Благодаря большой емкости в 24 000 мАч (86,4 Вт·ч), он также отлично подходит для путешествий или поддержки работы гаджетов во время отключений света.

Второй порт USB-C обеспечивает выходную мощность до 100 Вт (20 В, 5 А), а порт USB-A — 18 Вт (9 В, 2 А). Anker 737 поддерживает быструю зарядку телефонов мощностью до 27 Вт (9 В, 3 А), а также PPS 5 А (3,3 В – 21 В) для широкой совместимости, включая быструю зарядку Samsung. Время зарядки самого аккумулятора при этом занимает менее часа при мощности 140 Вт и около 1,5 часа при мощности 100 Вт.

Повербанк весит 630 граммов, поэтому носить его с собой не так уж легко, но это с лихвой компенсируется пользой и удобным прямоугольным форм-фактором. Цветной экран отображает информацию об оставшейся емкости, состоянии батареи и выходной мощности каждого порта.

Цена Anker 737 в Украине начинается от 4400 грн. Это хороший подарок мужу на Рождество, который пригодится всей семье.

Razer Kishi V3 — игровая система на Рождество

Портативная консоль Razer Kishi V3 станет отличным подарком для геймера Фото: Скриншот

Качественно сделанный, прочный и надежный игровой контроллер станет отличным подарком для тех, кто любит играть на смартфонах. Нужно просто подключить Kishi V3 через порт USB-C к телефону. Его можно подключить и к ПК с помощью кабеля USB-C.

Контроллер весьма удобно использовать благодаря паре дополнительных кнопок на задней панели для настройки управления. В комплект входят несколько небольших резиновых прокладок, которые помогают надежно закрепить телефон. Для еще большего удобства есть 3,5-мм разъем для наушников.

Для доступа к играм можно использовать фирменный сервис Razer Nexus, либо же Xbox Game Pass, PS Remote Play, GeForce Now. Razer Kishi V3 в Украине можно купить за 5000 грн как подарок парню на Рождество. Он также подойдет детям, которые любят играть.

Unihertz Tank Pad 8849 — планшет на Рождество

Планшет на базе Android оснащен большим 11-дюймовым IPS-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, довольно мощным процессором Dimensity 8200, аккумулятором емкостью 21000 мАч, 16 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ или 512 ГБ встроенной памяти, приличными камерами.

Как пишет TechRadar, Tank Pad 8849 является одним из самых прочных планшетов благодаря металлическим и поликарбонатным деталям корпуса. Он защищен не только от ударов, но также от воды и пыли.

Но главная его особенность — лазерный DLP-проектор с разрешением 854 x 480. Он позволит смотреть фильмы или сериалы во время отключений света с изображением диагональю до 100 дюймов, хотя звук лучше выводить отдельно на колонки или другие устройства. После запуска проектора включается вентилятор для защиты от перегрева.

В Украине стоимость Tank Pad 8849 начинается от 23 000 грн.

Обзор планшета Unihertz Tank Pad 8849

Обзор планшета Unihertz Tank Pad 8849