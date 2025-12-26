Смартфон може зламатися через ваш автомобіль: чим небезпечні системи машини (фото)

Якщо ваш автомобіль оснащений лідарним датчиком, він може повністю зруйнувати тонкі лінзи камери смартфона.

Лазери, що виробляються лідарним датчиком автомобіля, можуть бути невидимими і, як правило, нешкідливими для очей людини, але чутливе оптичне обладнання, таке як камера вашого смартфона, — це зовсім інша історія, пише bgr.com.

Датчики камери (не плутайте з лідарним датчиком смартфона), можуть свідчити про це сонячне лазерне світло, і за прямого потрапляння в об'єктив камери виникають підсмажені пікселі. Імовірність того, що лідар автомобіля зашкодить телефон, дуже мала, якщо ви не спрямуєте об'єктивну камеру прямо на лідарний випромінювач машини і не використовуєте зум-об'єктив.

Датчик LiDAR в авто Фото: Volvo

"LiDAR" — це абревіатура від "Light Detection and Ranging", різновид лазерної технології дистанційного зондування. Поруч із радаром знаходиться лідар, призначений для вимірювання відстаней і мобільних об'єктів навколо точок його походження. Датчик лідара випускає батарею лазерного світла, а потім вимірює час, необхідний для відбиття. Ця технологія використовується в нових автомобілях для створення тривимірної карти околиць автомобіля, що має неоціненне значення для автономних транспортних засобів, які рухаються по снігу або навколо місцевості.

Світло лідарного датчика перебуває в інфрачервоному спектрі, невидимому людському оку. Однак об'єктивність на камері смартфона — це інша справа. Датчики зображення можуть сприймати лазери лідарного сенсора, коли ці лазери спрямовуються безпосередньо в них. Це може призвести до серйозного ефекту вигорання.

Один користувач підніс камеру свого смартфона до Volvo EX90 і при збільшенні масштабу побачив згорілі пікселі. Це відео стало вірусним після публікації, що спонукало автомобільний сайт Ridt звернутися за коментарями до представника Volvo, який відповів: "Зазвичай рекомендується слідувати напрямку камери безпосередньо до датчика лідара. Лазерне світло, що випромінюється лідаром, може пошкодити сенсор камери або призвести до її роботи".

