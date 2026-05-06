Забудьте про Galaxy S26 Ultra: дешевший смартфон отримав кращий акумулятор (фото)

Компанія Honor нещодавно випустила новий смартфон Honor 600 Pro, який перевершує навіть флагманську модель Samsung за важливим параметром.

Honor 600 Pro може похвалитися преміальними характеристиками, проте коштує дешевше за типовий флагман. Першими враженням від нового смартфона поділились експерти порталу GSMArena.

Дизайн

Візуально Honor 600 Pro ідентичний звичайному Honor 600. Алюмінієва рамка та міцне матове покриття на задній панелі надають смартфону флагманського вигляду. Скло на передній панелі має чотири бали за шкалою Мооса, що є хорошим показником.

Сертифікація IP68/IP69K означає, що Honor 600 Pro можна занурювати у прісну воду на глибину до 1,5 метра на термін до тридцяти хвилин. Телефон також має 5-зірковий сертифікат преміум-продуктивності SGS щодо стійкості до падінь та ударів.

Цікавим елементом керування Honor 600 Pro є спеціальна кнопка штучного інтелекту, яка також може використовуватися як клавіша спуску затвора камери. Зверху є кілька отворів, зокрема решітка динаміка для другого динаміка стереосистеми та отвір для додаткового мікрофона.

Нижня сторона смартфона зайнята решіткою основного динаміка, отвором для основного мікрофона, портом Type-C та лотком для SIM-картки. Honor 600 Pro також використовує піддисплейний сканер відбитків пальців базового оптичного типу, який працює досить швидко та точно.

Дисплей

Honor 600 Pro отримав 6,57-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 1264 x 2728 та динамічною частотою оновлення до 120 Гц. Honor обіцяє максимальну яскравість 8000 ніт. В ході тестування екран показав 1766 ніт, що більш ніж достатньо для бездоганної роботи на вулиці, навіть на сонці. При 10% покритті дисплей досяг колосальних 6044 ніт.

Смартфон підтримує HDR, хоча офіційних матеріалах згадується лише про сертифікацію за китайським стандартом HDR Vivid. Honor 600 Pro також має найвищу можливу сертифікацію Google Widevine L1 DRM, що дозволяє потоковим сервісам пропонувати потоки FullHD.

Акумулятор

Honor 600 Pro оснащений кремнієво-вуглицевим акумулятором ємністю 7000 мАг у міжнародному варіанті. Європейський варіант постачається з акумулятором ємністю 6400 мАг. В ході тестування він витримав трохи менше 18 годин активного використання без підзарядки.

Що стосується заряджання, смартфон зарядився від 1% до 43% за 15 хвилин, а потім до 71% за 30 хвилин. Повна зарядка зайняла близько 48 хвилин. Honor 600 Pro також підтримує бездротову зарядку потужністю 50 Вт, що є одним із найкращих показників. Зворотна бездротова зарядка тепер оновлена ​​до солідних 27 Вт.

Для захисту акумулятора Honor 600 Pro дозволяє встановити ліміт заряджання на рівні 90%, 80% або навіть 70%. Також є перемикач під назвою "Розумна ємність акумулятора", який обіцяє зупинити заряджання до того, як акумулятор фактично зарядиться до своєї максимальної ємності.

Динаміки

Новий пристрій Honor має стереодинаміки знизу та зверху, що забезпечує чудовий баланс та розділення стереозвуку. Смартфон видає досить чистий та чіткий звук, особливо в середніх частотах. Високі частоти також майже не спотворюються, навіть на високій гучності.

За словами експертів, Honor 600 Pro дещо бракує розширених аудіофункцій та додаткових можливостей. Наприклад, немає вбудованого еквалайзера. Натомість телефон пропонує HonorSound, який призначений для роботи лише з навушниками.

Підключення

Honor 600 Pro підтримує 5G з одночасним підключенням SA/NSA Sub-6 в обох слотах Nano-SIM. Тестова модель має два слоти Nano-SIM та підтримку eSIM.

Смартфон пропонує такі служби визначення місцезнаходження, як GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS та NavIC, а локальне з’єднання покривається Wi-Fi 7. Також є NFC, ІЧ-передавач та Bluetooth V6.0 з підтримкою LE та цілою низкою аудіокодеків.

Серед вбудованих датчиків — акселерометр і гіроскоп TDK-Invensense icm4x6xx, магнітометр і компас memsic mmc56x3x, датчик освітленості ams AG TCS3720ASLPRX та датчик наближення QTI UPD Proxy Proximity Sensor. Немає FM-радіоприймача та 3,5-мм аудіороз’єму.

Операційна система

Honor 600 Pro працює на новітній операційній системі MagicOS 10 поверх Android 16. Honor зобов’язалася надавати шість років оновлень ОС та патчів безпеки, що є досить тривалим терміном.

MagicOS 10 пропонує низку функцій штучного інтелекту, як от AI Memories, Image to Video 2.0, субтитри зі ШІ для транскрипції відео та розмовного контенту в режимі реального часу та перекладач зі ШІ для живого перекладу особистих розмов. Honor також розробила окремий фоторедактор AI Photos Agent.

Тести та продуктивність

Honor 600 Pro оснащений чипом Snapdragon 8 Elite у поєднанні з 12 ГБ або 16 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5X, а також 256 ГБ, 512 ГБ або 1 ТБ вбудованої пам'яті. Тести показали, що Honor 600 Pro дещо поступається сучасним флагманам за продуктивністю, хоча все ще працює дуже плавно та швидко.

Попри не найновіший процесор, в тестах на AnTuTu Honor 600 Pro набрав 2221352 балів, що робить його ближчим до флагманів, ніж до смартфонів середнього класу 2026 року. Те саме можна сказати про графічний процесор Adreno 830, який все ще забезпечує достатню продуктивність. Корпус Honor 600 Pro також жодного разу не нагрівався надмірно під час тестування.

Камера

Honor 600 Pro отримав наступний набір камер:

ширококутна камера (основна) — 200 МП (1/1.4", 0.56 мкм–2.24 мкм); 24 мм, f/1.9, OIS, PDAF (9 см – ∞); відеозапис 4K60;

телеоб'єктив — 50 МП; 80 мм (3,5x), f/2,8, оптична стабілізація зображення, PDAF (35 см — ∞); 4K60;

ультраширококутний об’єктив — 12 МП; 16 мм, f/2.2, PDAF; 4K30;

фронтальна камера — 50 МП (1/2.88", 0.61 мкм-1.22 мкм); 21 мм, f/2.0, фіксований фокус; 4K30/1080p60.

Honor 600 Pro продемонстрував гідну продуктивність під час фотозйомки. Основна камера робить чудові знімки з 1x та 2x вдень, а також чудові знімки з 1x вночі. Телеоб'єктив непогано показує 3,5-кратне та 7-кратне збільшення, проте трохи гірше працює вночі.

Ультраширококутний об'єктив добре знімає при хорошому освітленні та цілком непогано в темряві. Експерти також відзначили пристойну якість селфі.

Що стосується відео, Honor 600 Pro має досить посередній набір функцій, включаючи запис до 4K60, підтримку HDR Vivid та відносно базовий режим відео Pro. Надширококутні відео нормальні вдень, але досить погані вночі. Водночас основна камера чудово справляється з будь-яким освітленням, а телеоб'єктив дуже хороший за будь-якого освітлення.

Висновки

На думку експертів, Honor 600 Pro може скласти достойну конкуренцію Galaxy S26 Ultra. Флагман Samsung пропонує чудовий дисплей, хорошу камеру, потужний чипсет 2026 року та цілих сім років оновлень програмного забезпечення, проте він має набагато менший акумулятор, ніж новий смартфон Honor.

Honor 600 Pro доступний у Європі лише у варіанті з 12/512 ГБ пам’яті. Хоча рекомендована роздрібна ціна становить 1000 євро, офіційні магазини Honor наразі продають його за 800 євро. У підсумку цей смартфон пропонує більш преміальний досвід, ніж передбачає його ціна.

Переваги Honor 600 Pro:

преміальна конструкція зі ступенем захисту IP68/IP69K;

чудова щоденна продуктивність;

яскравий, чіткий дисплей;

потужна потрійна камера зі спеціальним телеоб'єктивом;

тривала підтримка програмного забезпечення.

Недоліки Honor 600 Pro:

непослідовна поведінка при високій частоті оновлення;

заряджається повільніше, ніж попереднє покоління;

немає автофокусу на фронтальній камері;

термін служби батареї не найкращий у своєму класі, попри велику ємність.

