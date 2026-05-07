Камера 200 МП и батарея до 9000 мАч: чем удивит более дешевая альтренатива Galaxy S26 Ultra

Компания OnePlus готовится выпустить новый смартфон OnePlus 16, который будет предлагать флагманские характеристики по более низкой цене, чем некоторые конкуренты.

Поскольку продажи предыдущего OnePlus 15 стартовали в ноябре 2025 года, ожидается, что OnePlus 16 выйдет по аналогичному графику. Ключевые особенности новинки раскрыл портал Notebookcheck со ссылкой на инсайдера.

Сообщается, что OnePlus 16 будет работать на базе чипсета Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, который будет использовать 2-нм техпроцесс и поддерживать память LPDDR6. Частота обновления дисплея составит 240 Гц.

По данным информатора, OnePlus 16 также получит солидное обновление камеры. Смартфон будет иметь 200-мегапиксельный телеобъектив, что станет существенным улучшением по сравнению с 50-мегапиксельным телеобъективом OnePlus 15.

Слухи также указывают на то, что OnePlus 16 будет предлагать двойные динамики и полную водонепроницаемость. Кроме того, телефон может сохранить специальную клавишу Plus, которая используется для быстрого доступа к функциям искусственного интеллекта. Ожидаемая емкость аккумулятора — до 9000 мАч.

Цена OnePlus 16 пока не разглашается, однако стоимость OnePlus 15 начиналась примерно с 899 долларов за модель с 12/256 ГБ, тогда как вариант на 16 ГБ/512 ГБ стоил от 999 долларов. Если OnePlus удержит эти цены, OnePlus 16 станет отличной альтернативой более дорогим флагманам на Android, таким как Samsung Galaxy S26 Ultra.

