Ні ботам у реакціях і голосуваннях: що додали в оновленні Telegram (фото)

Месенджер Telegram отримав травневе оновлення до версії 12.7 для пристроїв на iOS і Android. Головним нововведенням стали просунуті інструменти для боротьби зі спамом у реакціях і накрутками в голосуваннях.

Розробники також розширили доступ до бізнес-функцій і додали кастомізацію для вбудованої нейромережі. Про всі зміни свіжого апдейту пише канал Telegram Info.

Адміністратори каналів отримали більше контролю над проведенням опитувань. Тепер вони можуть дозволяти голосування тільки тим підписникам, які перебувають у спільноті довше доби. Додатково з'явилася можливість встановлювати географічні фільтри. Це дає змогу обмежити участь в опитуваннях жителями конкретних країн і відсікти іноземних ботів.

У групових чатах з'явилися нові інструменти модерації. Керівники груп із правом видалення повідомлень тепер можуть стирати і чужі реакції. Для цього достатньо затиснути ім'я потрібного користувача в списку тих, хто відреагував. Також адміністраторам дозволили повністю забороняти надсилання реакцій як для всієї бесіди загалом, так і для окремих порушників правил.

Відео дня

Нововведення Telegram 12.7 Фото: Telegram

Вбудований редактор тексту на базі ШІ обзавівся підтримкою користувацьких стилів. Будь-яка людина може задати інструкції для нейромережі, вибрати іконку з кастомних емодзі і придумати назву стилю. Створеними шаблонами можна ділитися з друзями через спеціальні посилання. При переході за ними користувачі побачать приклади зміни тексту, а автор стилю за бажанням може залишити там посилання на свій профіль.

Важливою зміною стало скасування обов'язкової підписки для використання бізнес-ботів. Раніше ця функція була ексклюзивом Telegram Premium з моменту її запуску в 2024 році. Тепер абсолютно всі користувачі можуть безоплатно підключати автоматичних помічників до свого акаунту для опрацювання повідомлень і спілкування з клієнтами.

Серед інших поліпшень з'явилася можливість відправляти відкладені повідомлення без звукового повідомлення. Крім того, текстові документи у форматі Markdown (з розширенням .md) розміром до 64 кілобайт тепер відкриваються прямо в застосунку через режим швидкого перегляду Instant View.

Раніше глава Telegram Павло Дуров звинуватив WhatsApp у шахрайстві.

Також Фокус повідомляв, що в Раді розглянуть законопроект про регулювання Telegram і цифрових платформ в Україні.