Павло Дуров звинуватив WhatsApp у шахрайстві: що не так із безпекою месенджера

Глава Telegram Павло Дуров назвав заяви WhatsApp про наскрізне шифрування за замовчуванням обманом споживачів. На його думку, ігнорується важливий нюанс — близько 95% особистих повідомлень зберігаються в хмарних сервісах у відкритому вигляді.

Проблема конфіденційності пов'язана з архітектурою резервного копіювання на сервери сторонніх компаній, пише засновник конкуруючого месенджера.

Уразливість хмарних архівів

Підприємець зазначив, що хоча функція наскрізного шифрування працює в самих чатах, вона не поширюється на хмарні копії листувань. Їх переважна більшість дублюється у форматі простого тексту на сервери Apple або Google. Шифрування резервних архівів є опціональним. Користувачі рідко активують це налаштування і практично не застосовують надійні паролі.

При цьому захист власного архіву паролем не гарантує безпеки листування. Понад 90% користувачів не використовують криптографічний захист бекапів. Відправлені повідомлення в будь-якому разі осідають у незашифрованих хмарних сховищах співрозмовників. Додатковим ризиком слугує постійний збір метаданих. WhatsApp відстежує, зберігає і розкриває інформацію про соціальні зв'язки користувачів.

Передання даних третім особам

Компанії Apple і Google мають доступ до збережених копій чатів WhatsApp. За словами Дурова, IT-корпорації розкривають ці дані третім особам тисячі разів на рік. Для порівняння наводиться статистика Telegram. "За більш ніж дванадцять років роботи месенджер не передав стороннім особам жодного байта повідомлень користувачів", — підкреслює він.

У відповідь на звинувачення Павла представники WhatsApp заявили, що месенджер забезпечує наскрізне шифрування і для резервних копій повідомлень. Щоправда, не уточнюється, який відсоток цих копій фактично захищений.

Раніше повідомлялося, що компанія Xiaomi представила ультрабюджетний смартфон Redmi A7 Pro 5G. Ємний акумулятор, великий дисплей і функції ШІ — серед особливостей новинки.

Також Дуров іронічно прокоментував страхи про ядерну війну. У повідомленні він зазначив, що його команда вирушила в Дубай і не сприймає серйозно паніку навколо можливого ядерного конфлікту.