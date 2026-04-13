Павел Дуров обвинил WhatsApp в мошенничестве: что не так с безопасностью мессенджера

Глава Telegram Павел Дуров назвал заявления WhatsApp о сквозном шифровании по умолчанию обманом потребителей. По его мнению, игнорируется важный нюанс — около 95% личных сообщений сохраняются в облачных сервисах в открытом виде.

Проблема конфиденциальности связана с архитектурой резервного копирования на серверы сторонних компаний, пишет основатель конкурирующего мессенджера.

Уязвимость облачных архивов

Предприниматель отметил, что хотя функция сквозного шифрования работает в самих чатах, она не распространяется на облачные копии переписок. Их подавляющее большинство дублируется в формате простого текста на серверы Apple или Google. Шифрование резервных архивов является опциональным. Пользователи редко активируют эту настройку и практически не применяют надежные пароли.

При этом защита собственного архива паролем не гарантирует безопасности переписки. Более 90% пользователей не используют криптографическую защиту бэкапов. Отправленные сообщения в любом случае оседают в незашифрованных облачных хранилищах собеседников. Дополнительным риском служит постоянный сбор метаданных. WhatsApp отслеживает, хранит и раскрывает информацию о социальных связях пользователей.

Передача данных третьим лицам

Компании Apple и Google имеют доступ к сохраненным копиям чатов WhatsApp. По словам Дурова, IT-корпорации раскрывают эти данные третьим лицам тысячи раз в год. Для сравнения приводится статистика Telegram. "За более чем двенадцать лет работы мессенджер не передал сторонним лицам ни одного байта пользовательских сообщений", — подчеркивает он.

В ответ на обвинения Павла представители WhatsApp заявили, что мессенджер обеспечивает сквозное шифрование и для резервных копий сообщений. Правда, не уточняется, какой процент этих копий фактически защищен.

