Нет ботам в реакциях и голосованиях: что добавили в обновлении Telegram (фото)

Мессенджер Telegram получил майское обновление до версии 12.7 для устройств на iOS и Android. Главным нововведением стали продвинутые инструменты для борьбы со спамом в реакциях и накрутками в голосованиях.

Разработчики также расширили доступ к бизнес-функциям и добавили кастомизацию для встроенной нейросети. Обо всех изменениях свежего апдейта пишет канал Telegram Info.

Администраторы каналов получили больше контроля над проведением опросов. Теперь они могут разрешать голосование только тем подписчикам, которые находятся в сообществе дольше суток. Дополнительно появилась возможность устанавливать географические фильтры. Это позволяет ограничить участие в опросах жителями конкретных стран и отсечь иностранных ботов.

В групповых чатах появились новые инструменты модерации. Руководители групп с правом удаления сообщений теперь могут стирать и чужие реакции. Для этого достаточно зажать имя нужного пользователя в списке отреагировавших. Также администраторам разрешили полностью запрещать отправку реакций как для всей беседы в целом, так и для отдельных нарушителей правил.

Відео дня

Нововведения Telegram 12.7 Фото: Telegram

Встроенный редактор текста на базе ИИ обзавелся поддержкой пользовательских стилей. Любой человек может задать инструкции для нейросети, выбрать иконку из кастомных эмодзи и придумать название стиля. Созданными шаблонами можно делиться с друзьями через специальные ссылки. При переходе по ним пользователи увидят примеры изменения текста, а автор стиля по желанию может оставить там ссылку на свой профиль.

Важным изменением стала отмена обязательной подписки для использования бизнес-ботов. Ранее эта функция была эксклюзивом Telegram Premium с момента ее запуска в 2024 году. Теперь абсолютно все пользователи могут бесплатно подключать автоматических помощников к своему аккаунту для обработки сообщений и общения с клиентами.

Среди прочих улучшений появилась возможность отправлять отложенные сообщения без звукового уведомления. Кроме того, текстовые документы в формате Markdown (с расширением .md) размером до 64 килобайт теперь открываются прямо в приложении через режим быстрого просмотра Instant View.

Ранее глава Telegram Павел Дуров обвинил WhatsApp в мошенничестве.

Также Фокус сообщал, что в Раде рассмотрят законопроект о регулировании Telegram и цифровых платформ в Украине.