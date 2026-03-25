В Раде рассмотрят законопроект о регулировании Telegram и цифровых платформ в Украине

Верховная Рада Украины планирует рассмотреть законопроект №11115, который касается регулирования деятельности Telegram и других цифровых платформ. Документ предусматривает установление базовых требований к работе таких сервисов и их взаимодействию с государством.

Автор инициативы, член Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Николай Княжицкий сообщил в Facebook 25 марта, что профильный комитет уже единогласно поддержал документ.

"Это решение давно перезрело. Но после последних терактов оно стало безальтернативным. Сегодня мы имеем ситуацию, когда российские спецслужбы массово используют Telegram и другие цифровые платформы для вербовки украинцев, координации диверсий, распространения фейков и дестабилизации страны. Часть преступлений — от мошенничества до заказов терактов — прямо организуется через эти сети", — отметил Княжицкий.

Нардеп также обратил внимание, что угрозы исходят не только от мессенджеров. Один из недавних терактов был организован через видеоигру, которая фактически выполняет функции социальной сети. Кроме того, по его словам, риски, связанные с TikTok, уже признают и в других странах. Отдельно он подчеркнул, что украинское законодательство не успевает за развитием цифровой среды. Если YouTube уже подпадает под регулирование, то Telegram — нет, несмотря на то, что им пользуется большинство украинцев как источником информации.

"По данным последнего опроса Ipsos для 62% украинцев именно телеграмм является источником информации. Другие исследования называют более 80 процентов. Для сравнения: в странах ЕС этот показатель — от 5% до 30%. Напомню, что предлагает мой законопроект. Он не запрещает мессенджеры и не устанавливает цензуру. Также он не затрагивает анонимность пользователей. Речь идет о базовой ответственности платформ", — подчеркнул Княжицкий.

В частности, документ предлагает обязать сервисы раскрывать информацию о владельцах и финансировании, иметь официальный канал взаимодействия с украинскими властями, а также оперативно реагировать на случаи терроризма, мошенничества или угроз национальной безопасности. В случае невыполнения этих требований предусмотрены санкции — от финансовых ограничений до запрета использования таких платформ государственными органами, банками и структурами, работающими с персональными данными.

"Ключевое: мы регулируем не контент и не пользователей. Мы регулируем поведение платформ. Потому что сегодня часть из них или не реагирует вообще или реагирует медленно, или реагирует тогда, когда вред уже нанесен. Украинское государство должно иметь инструменты, чтобы защитить своих граждан. Это первый, я бы сказал, максимально мягкий шаг. Если нужно — ко второму чтению закон может быть усилен", — добавил Княжицкий.

Он также отметил, что законопроект соответствует европейскому праву и не имеет негативных выводов Совета Европы. По информации Минцифры, подход документа получил понимание со стороны Еврокомиссии с учетом военных условий Украины. По мнению автора инициативы, этот закон должен стать первым шагом к усилению безопасности в информационном пространстве. В случае необходимости его могут доработать и усилить перед вторым чтением.

Напомним, что в Верховной Раде ранее заявляли о возможности вынесения законопроекта об ограничении Telegram на голосование уже в ближайшее время. В то же время среди депутатов не было единой позиции по документу, а сам проект критиковали за несоответствие отдельным нормам ЕС. Также отмечалось, что его могут доработать между первым и вторым чтением.

Ранее мы также информировали, что в Украине обсуждали даже более жесткие сценарии — в частности возможность блокировки Telegram или других соцсетей. Часть депутатов называла такие платформы угрозой из-за использования их для информационных операций и координации атак. В то же время другие политики отмечали, что технически полностью ограничить такие сервисы сложно.