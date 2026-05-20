OpenAI поможет изучить влияние ИИ на украинское образование: какие детали исследования, — Минцифры

Американская компания OpenAI, которая создала модель искусственного интеллекта ChatGPT, решила профинансировать исследование школьного образования в Украине, сообщили в Министерстве цифровой трансформации. Цель исследования — выяснить влияние ИИ на школьников и на то, изменились ли уроки и взаимодействие между учителем и учеником.

Украина одержала победу в конкурсе проектов грантовой программы EMEA Youth & Wellbeing от OpenAI, обойдя 12 соперников, рассказали на портале ведомства. Украинцы получат деньги для исследования влияния ИИ на школьное образование в условиях войны.

Минцифры привело некоторые детали проекта, над которым будет работать команда организаторов. В рамках проекта опросят 7 тысяч человек — школьников, родителей и учителей. Возраст школьников — от 12 до 17 лет. Во время опроса будут интересоваться, как инструменты ИИ используются в школах во время образовательного процесса. На основе собранной информации появится дашборд, на котором все желающие смогут увидеть аналитику, пояснили чиновники. В итоге команда создаст AI Safety Toolkit — это набор специальных инструментов и инструкций, которые помогут детям и учителям безопасно использовать ИИ во время обучения.

"Мы продолжаем цифровизироваться и интегрировать ИИ в условиях ежедневных вызовов безопасности, и этот опыт становится уникальным источником знаний для всего мира", — считает руководитель экосистемы для развития образовательных технологий и инноваций при Минцифры Оксана Матияш (WINWIN EdTech Center of Excellence).

EMEA Youth & Wellbeing — грантовая программа OpenAI с общим бюджетом 500 тыс. евро. В январе 2026 года завершили прием заявок на текущий год, указано на портале инициативы. Отмечается, что цель программы — это исследование влияния ИИ на детей, молодежь, семью и педагогов.

На портале и в соцсетях WINWIN EdTech Center of Excellence и программы OpenAI пока нет дополнительной информации о том, когда начнут реализацию проекта и как проведут опрос, учитывая то, что текущий учебный год в школах почти завершился.

