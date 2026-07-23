Український ChatGPT для війська: "Марічка" ухвалюватиме рішення замість командирів

Центральний науково-дослідний інститут ЗСУ презентував закриту ШІ-систему "Марічка", яка має допомагати військовим командирам швидше ухвалювати рішення. За словами розробників, вона скоротить час аналізу даних із 6–12 годин до кількох хвилин.

Про це, як передає “Суспільне”, на брифінгу повідомив начальник Центрального науково-дослідного інституту ЗСУ Юрій Клят.

Він пояснив, що система за принципом ChatGPT централізовано збирає інформацію, розраховує співвідношення бойових потенціалів і моделює можливі варіанти дій.

“Кінцеве рішення залишиться за командиром”, — наголосив Клят.

За інформацією інституту, "Марічка" збиратиме, оброблятиме та перевірятиме дані, автоматично розраховуватиме співвідношення сил і засобів, прогнозуватиме дії, ресурси та втрати, моделюватиме ситуацію на інтерактивній мапі й повідомлятиме про зміни на полі бою. Під час тестувань вона вже виконала завдання на тестових даних.

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Розробники продовжать навчати нейромережу, захищати канали передачі інформації та завантажувати до системи документи з грифами "Для службового користування" і "таємно". Наступним етапом стане робота з інформацією вищого рівня секретності. Технічні характеристики системи не розкривають із міркувань безпеки.

Заступник головнокомандувача ЗСУ Андрій Лебеденко зазначив, що елементи штучного інтелекту вже використовуються в дронах і системах управління окремими видами озброєння.

“Це дасть можливість винятково прискорити процес обробки інформації, управління військами та зброєю на полі бою”, — сказав він.

За словами розробників, "Марічка" має підвищити ефективність роботи командирів і командних пунктів.

Нагадаємо, у травні Міністерство цифрової трансформації повідомило, що Україна перемогла у грантовій програмі OpenAI EMEA Youth & Wellbeing і отримала фінансування на дослідження впливу штучного інтелекту на шкільну освіту.

У межах проєкту планують опитати 7 тисяч школярів віком 12–17 років, їхніх батьків і вчителів, щоб з'ясувати, як ШІ використовують під час навчання. За підсумками дослідження мають створити відкритий аналітичний дашборд і AI Safety Toolkit — набір рекомендацій та інструментів для безпечного використання штучного інтелекту в освіті.

22 липня у Києві запустили пілотну зону покриття 5G. Зв'язок нового покоління став доступним у центральній частині міста — від Майдану Незалежності до Бессарабської площі, а також на кількох додаткових локаціях.