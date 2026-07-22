У Києві запустили 5G: у яких районах міста працюватиме звʼязок та як підключитися
В столиці України з’явилася зона покриття 5G. Це відбулося після успішного тестування технології у Львові, Бородянці та Харкові.
Звʼязок 5G працюватиме в центральній частині міста, охоплюючи зону від від Майдану Незалежності до Бессарабської площі. Мобільні оператори також розгорнули додаткові локації, де можна зловити 5G, розповіли у Мінцифри.
5G забезпечує середню швидкість з’єднання 600-700 Мбіт/с, іноді сягаючи понад 1 Гбіт/с. Перевагою технології є стабільна робота під навантаженням та в пікові години.Важливо
Наразі зв'язок нового покоління вже протестували понад 1,5 мільйони українців. Після Києва 5G-зону планують розширити на Одесу.
Смартфони з підтримкою 5G зазвичай підхоплюють нову мережу автоматично. Якщо значок 5G не висвічується, у Мінцифри радять виконати наступні кроки:
- перевірити в налаштуваннях стільникових даних, чи підтримує смартфон 5G;
- оновити ОС;
- вимкнути режим енергозбереження;
- перемкнути режим "У літаку";
- перезавантажити телефон.
Нагадаємо, раніше у Харкові відбулося тестування зв'язку 5G, в ході якого пара одружилася через "Дію".
Фокус також повідомляв, що селище Бородянка стало другим населеним пунктом в Україні, де стартував пілот 5G.