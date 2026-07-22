В Киеве запустили 5G: в каких районах города будет работать связь и как подключиться
В столице Украины появилась зона покрытия 5G. Это произошло после успешного тестирования технологии во Львове, Бородянке и Харькове.
Сеть 5G будет работать в центральной части города, охватывая зону от Майдана Независимости до Бессарабской площади. Мобильные операторы также развернули дополнительные точки доступа, где можно подключиться к 5G, сообщили в Минцифры.
5G обеспечивает среднюю скорость соединения 600–700 Мбит/с, которая иногда превышает 1 Гбит/с. Преимуществом этой технологии является стабильная работа при высокой нагрузке и в часы пик.Важно
На данный момент связь нового поколения уже опробовали более 1,5 миллиона украинцев. После Киева зону покрытия 5G планируется расширить на Одессу.
Смартфоны с поддержкой 5G обычно подключаются к новой сети автоматически. Если значок 5G не отображается, в Минцифры рекомендуют выполнить следующие действия:
- проверить в настройках мобильной сети, поддерживает ли смартфон 5G;
- обновить ОС;
- отключить режим энергосбережения;
- включить режим "В самолете";
- перезагрузить телефон.
Напомним, ранее в Харькове прошло тестирование связи 5G, в ходе которого пара поженилась через приложение "Дія".
Фокус также сообщал, что поселок Бородянка стал вторым населенным пунктом в Украине, где стартовал пилотный проект 5G.