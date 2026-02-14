Третий город в Украине запустил 5G: молодожены поженились в приложении "Дія" (фото)

В Харькове состоялось тестирование связи нового поколения 5G. Такую возможность получила влюбленная пара, которая поженилась онлайн.

Уже в третьем городе в Украине запустили тестовые испытания связи нового поколения. Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

Событие произошло 14 февраля, в День влюбленных. Владислав и Екатерина сказали "Да!" в приложении "Дія" на 5G-скорости, став, как отмечается, "самой инновационной семьей Украины".

В министерстве отметили, что будущее включается всего в 30 км от границы с Россией, которая пытается остановить жизнь.

Торжественный момент

В Харьковском городском совете уточнили, что брак с использованием скоростного интернета зарегистрировала пара переселенцев с Луганщины, которая проживает в Харькове.

Сейчас современная мобильная связь функционирует на части пл. Свободы.

Городской голова Игорь Терехов, который принял участие в брачных торжествах, подчеркнул важность внедрения современных технологий мобильной связи в прифронтовом городе и пообещал в дальнейшем их развивать.

Молодожены и городской голова Харькова Игорь Терехов Фото: соцсети

Напомним, первым городом, где заработала технология 5G, стал Львов. В городе уже построено более 20 базовых станций. О появлении технологии 5G во Львове в соцсетях начали сообщать в середине июля 2025 года. Тогда также впервые протестировали совместимость 5G с военным оборудованием.

В конце января к технологии 5G присоединился поселок Бородянка Бучанского района Киевской области.