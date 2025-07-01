Технология 5G уже во Львове: какую скорость выдает мобильный интернет (фото)

Во Львове доступна технология мобильного интернета пятого поколения 5G. Скорость приема данных превышает 1 Гбит в секунду.

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Технология высокоскоростного интернета 5G работает в пакете компании Vodafone. Сообщения о начале работы технологии появились в соцсетях.

Технология 5G передает данные в 10 раз быстрее, чем 4G

Технологию 5G впервые в Украине протестировала компания Lifecell, за ней последовал оператор "Киевстар" и третьей стала компания Vodafone. Эксперты называют 5G совершенно новым типом технологий.

Отметим, что Львов стал первым городом в Украине, где протестировали совместимость 5G с военным оборудованием. Далее пилотный проект расширят на Киев и Одессу.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявлял, что 5G передает данные в 10 раз быстрее, чем 4G. Это создает новые возможности для обмена большими объемами информации на сверхвысоких скоростях.

Полноценно технология заработает в Украине до 2030 года.

Напомним, ученые из немецкого Университета Джейкобса проверили, как технология 5G влияет на здоровье людей. Электромагнитные поля фактически не оказали сильного влияния на генетические функции клеток кожи человека.

Специалистам из Университетского колледжа Лондона удалось достичь скорости передачи данных до 938 Гбит/с. Данная технология позволит загружать более 20 фильмов каждую секунду.