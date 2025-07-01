Технологія 5G уже у Львові: яку швидкість видає мобільний інтернет (фото)

У Львові доступна технологія мобільного інтернету п'ятого покоління 5G. Швидкість прийому даних перевищує 1 Гбіт на секунду.

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Технологія високошвидкісного інтернету 5G працює в пакеті компанії Vodafone. Повідомлення про початок роботи технології з'явилися в соцмережах.

Технологія 5G передає дані в 10 разів швидше, ніж 4G

Технологію 5G вперше в Україні протестувала компанія Lifecell, за нею пішов оператор "Київстар" і третьою стала компанія Vodafone. Експерти називають 5G абсолютно новим типом технологій.

Зазначимо, що Львів став першим містом в Україні, де протестували сумісність 5G з військовим обладнанням. Далі пілотний проєкт розширять на Київ та Одесу.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявляв, що 5G передає дані в 10 разів швидше, ніж 4G. Це створює нові можливості для обміну великими обсягами інформації на надвисоких швидкостях.

Повноцінно технологія запрацює в Україні до 2030 року.

Нагадаємо, вчені з німецького Університету Джейкобса перевірили, як технологія 5G впливає на здоров'я людей. Електромагнітні поля фактично не мали сильного впливу на генетичні функції клітин шкіри людини.

Фахівцям з Університетського коледжу Лондона вдалося досягти швидкості передачі даних до 938 Гбіт/с. Ця технологія дасть змогу завантажувати понад 20 фільмів щосекунди.