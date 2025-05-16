Шкода 5G для здоров'я — правда чи міф: у Німеччині розкрили результати досліджень

Учені з німецького Університету Джейкобса в Бремені дослідили потенційний вплив 5G на здоров'я, піддавши клітини шкіри людини потужному випромінюванню.

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Про це пише Popular Science. За словами дослідників, під час експерименту навіть сильні електромагнітні поля 5G не мали істотного впливу на основні генетичні функції клітин шкіри людини.

Як зазначають у виданні, хоча дуже потужні електромагнітні поля можуть потенційно спричиняти фізіологічні ушкодження, частоти, які використовуються в 5G, не здатні проникати в організм далі кількох міліметрів шкіри.

Цього разу вчені піддали людські клітини впливу не тільки діапазонів частот 5G, а й набагато сильніших електромагнітних полів. Однак навіть у разі перевищення рекомендованих меж впливу в 10 разів команда не виявила жодної зміни в експресії генів або профілях метилювання, які "виходили б за рамки випадковості".

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Дослідники також зазначили, що кілька попередніх досліджень показали інші результати, але в тих експериментах не контролювалася температура. Через це будь-який з їхніх зареєстрованих "ефектів" від впливу 5G міг бути результатом тільки тепла.

"На частотах, які ми тестували тут, квантові енергії занадто малі, щоб мати фотохімічні або навіть іонізуючі ефекти", — заявили автори дослідження.

Нагадаємо, японська компанія AGC у співпраці з NTT Docomo розробила нову скляну антену WAVEAntenna, яка може перетворити скляні вікна на базові станції для підключення 5G.

Своєю чергою південнокорейські дослідники з Науково-дослідного інституту електроніки та телекомунікацій (ETRI) досягли успіху в розробці базової технології дротової мережі, яка дає змогу проводити віддалені конференції, спільну роботу та операції в середовищі 6G.