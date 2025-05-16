Вред 5G для здоровья – правда или миф: в Германии раскрыли результаты исследований

Ученые из немецкого Университета Джейкобса в Бремене исследовали потенциальное влияние 5G на здоровье, подвернув клетки кожи человека мощному излучению.

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Об этом пишет Popular Science. По словам исследователей, в ходе эксперимента даже сильные электромагнитные поля 5G не оказали существенного влияния на основные генетические функции клеток кожи человека.

Как отмечают в издании, хотя очень мощные электромагнитные поля могут потенциально вызывать физиологические повреждения, частоты, используемые в 5G, не способны проникать в организм дальше нескольких миллиметров кожи.

В этот раз ученые подвергнули человеческие клетки воздействию не только диапазонов частот 5G, но и гораздо более сильных электромагнитных полей. Однако даже при превышении рекомендуемых пределов воздействия в 10 раз команда не обнаружила ни одного изменения в экспрессии генов или профилях метилирования, которые "выходили бы за рамки случайности".

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Исследователи также отметили, что несколько предыдущих исследований показали иные результаты, но в тех экспериментах не контролировалась температура. Из-за этого любой из их зарегистрированных "эффектов" от воздействия 5G мог быть результатом только тепла.

"На частотах, которые мы тестировали здесь, квантовые энергии слишком малы, чтобы иметь фотохимические или даже ионизирующие эффекты", — заявили авторы исследования.

Напомним, японская компания AGC в сотрудничестве с NTT Docomo разработала новую стеклянную антенну WAVEAntenna, которая может превратить стеклянные окна в базовые станции для подключения 5G.

В свою очередь южнокорейские исследователи из Научно-исследовательского института электроники и телекоммуникаций (ETRI) преуспели в разработке базовой технологии проводной сети, которая позволяет проводить удаленные конференции, совместную работу и операции в среде 6G.