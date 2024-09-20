Новая антенна превратит стеклянные окна в вышки 5G: как она работает (фото)

Антенну WaveAntenna можно установить на внутренней поверхности окна, улучшив таким образом покрытие сети 5G без строительства новых вышек.

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Японская компания AGC в сотрудничестве с NTT Docomo разработала новую стеклянную антенну WAVEAntenna, которая может превратить стеклянные окна в базовые станции для подключения 5G. Об этом пишет портал Interesting Engineering.

В издании отметили, что WaveAntenna – это продолжение других стеклянных изделий от AGC, которые либо пропускают мобильные сигналы, либо полностью блокируют их. Антенна являет собой небольшую плоскую панель, в которую встроены различные компоненты базовой станции. Ее можно установить на внутренней поверхности окна, оставив внешний фасад здания нетронутым.

В NTT Docomo использовали прозрачные проводящие материалы для антенны, которая зажата вместе с прозрачной смолой между двумя листами стекла. По словам разработчиков, идея использования прозрачного проводящего материала является новой.

WAVEAntenna Фото: AGC

Сообщается, что WAVEAntenna способна увеличить покрытие сети 5G без строительства дополнительных вышек в городских районах. Антенна оптимизирована для работы с частотами от 3,7 до 4,5 ГГц. Это далеко от оптимальных частот mmWave 24-100 ГГц, которые в основном используются в 5G, однако разработка служит немного другой цели.

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Как объясняет производитель, технология 5G также использует диапазон Sub6, где сигналы с частотой менее 6 ГГц проникают сквозь такие преграды, как стены и здания. Это важная составляющая сети 5G, без которой телефоны не имели бы покрытия внутри домов. Таким образом WAVEAntenna поможет увеличить покрытие сети без строительства новых вышек, а также даст провайдерам возможность выбрать подходящую высоту установки.

Эксперты портала подчеркнули, что покрытие 5G по по-прежнему нуждается в улучшении по сравнению с 4G. Причина заключается в том, что 5G использует более высокие полосы частот, которые имеют меньший охват. Таким образом, для достижения того же покрытия, что и технология 4G, 5G требует сравнительно большего количества базовых станций.

Напомним, 27 мая министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что в Украине впервые запустили сотовую связь пятого поколения (5G) в тестовом режиме. По его словам, с помощью 5G успешно созвонились сотрудники Инновационного центра Промприбор в Ивано-Франковске, офиса Vodafone в Киеве и офиса Nokia в Хельсинки.

Позже, 28 мая, эксперт по телекоммуникациям Александр Глущенко уточнил, что связь 5G, которую сейчас тестируют в Украине, нужна для индустрий и технологий, однако на бытовых пользователей она почти не повлияет.