Нова антена перетворить скляні вікна на вишки 5G: як вона працює (фото)

Антену WaveAntenna можна встановити на внутрішній поверхні вікна, поліпшивши таким чином покриття мережі 5G без будівництва нових вишок.

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Японська компанія AGC у співпраці з NTT Docomo розробила нову скляну антену WAVEAntenna, яка може перетворити скляні вікна на базові станції для підключення 5G. Про це пише портал Interesting Engineering.

У виданні зазначили, що WaveAntenna — це продовження інших скляних виробів від AGC, які або пропускають мобільні сигнали, або повністю блокують їх. Антена являє собою невелику плоску панель, в яку вбудовані різні компоненти базової станції. Її можна встановити на внутрішній поверхні вікна, залишивши зовнішній фасад будівлі недоторканим.

У NTT Docomo використали прозорі провідні матеріали для антени, яка затиснута разом із прозорою смолою між двома листами скла. За словами розробників, ідея використання прозорого провідного матеріалу є новою.

WAVEAntenna Фото: AGC

Повідомляється, що WAVEAntenna здатна збільшити покриття мережі 5G без будівництва додаткових вишок у міських районах. Антена оптимізована для роботи з частотами від 3,7 до 4,5 ГГц. Це далеко від оптимальних частот mmWave 24-100 ГГц, які здебільшого використовують у 5G, однак розробка слугує трохи іншій меті.

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Як пояснює виробник, технологія 5G також використовує діапазон Sub6, де сигнали з частотою менше ніж 6 ГГц проникають крізь такі перепони, як стіни та будівлі. Це важлива складова мережі 5G, без якої телефони не мали б покриття всередині будинків. Таким чином WAVEAntenna допоможе збільшити покриття мережі без будівництва нових веж, а також дасть провайдерам можливість вибрати відповідну висоту установки.

Експерти порталу підкреслили, що покриття 5G, як і раніше, потребує поліпшення порівняно з 4G. Причина полягає в тому, що 5G використовує більш високі смуги частот, які мають менше охоплення. Таким чином, для досягнення того ж покриття, що і технологія 4G, 5G вимагає порівняно більшої кількості базових станцій.

Нагадаємо, 27 травня міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що в Україні вперше запустили стільниковий зв'язок п'ятого покоління (5G) у тестовому режимі. За його словами, за допомогою 5G успішно зателефонували співробітники Інноваційного центру "Промприлад" в Івано-Франківську, офісу Vodafone у Києві та офісу Nokia в Гельсінкі.

Пізніше, 28 травня, експерт із телекомунікацій Олександр Глущенко уточнив, що зв'язок 5G, який наразі тестують в Україні, потрібен для індустрій і технологій, проте на побутових користувачів він майже не вплине.