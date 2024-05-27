"Все працює": в Україні вперше запустили 5G у тестовому режимі, — Мінцифри

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, за допомогою 5G успішно зідзвонилися співробітники Інноваційного центру "Промприлад" в Івано-Франківську, офісу Vodafone в Києві та офісу Nokia в Гельсінкі.

Related video

На території України вперше запустили стільниковий зв'язок п'ятого покоління (5G) у тестовому режимі. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі 27 травня.

Як зазначає міністр, щоб перевірити якість зв'язку, представники "Інноваційного центру "Промприлад" в Івано-Франківську, офісу Vodafone у Києві та офісу Nokia в Гельсінкі зідзвонилися за допомогою технології 5G. Вони вперше в Україні використовували для цього звичайні планшети та телефони, доповнили в компанії Vodafone.

"Усе працює", — констатував глава Мінцифри.

Михайло Федоров також згадав про те, що 5G вже функціонує на території більш ніж 90 держав. У Європейському союзі мають намір до 2025 року забезпечити покриття 5G у всіх містах та основних дорогах. Міністр подякував компанії Vodafone і Nokia за зусилля з впровадження 5G, а також висловив надію на швидке масштабування технології.

"Ми повинні розвивати інновації та наздоганяти світ, навіть попри повномасштабну війну", — зазначив Михайло Федоров

Зазначимо, що 5G наразі є найсучаснішим і найшвидшим із чинних стандартів стільникового зв'язку у світі. Для повноцінного впровадження 5G державі необхідно спочатку затвердити план використання радіочастотного спектру і провести аукціон з продажу частот. До цього моменту впровадження може відбуватися тільки в межах пілотних проєктів з обмеженою кількістю базових станцій і часом тестування.

Нагадаємо, у травні 2019 року чинний тоді президент України Петро Порошенко підписав указ про впровадження 5G в Україні. У документі також був графік, згідно з яким запустити мобільний зв'язок п'ятого покоління в країні мали 2020 року. У лютому 2021 року Михайло Федоров в інтерв'ю Фокусу запевнив, що його відомство вже запустило науково-дослідну роботу щодо 5G і розпочало підготовчу діяльність із розподілу 700-го діапазону. У вересні 2023 року міністр повідомив, що 2024 року в Україні може з'явитися 5G, але це буде лише тестова версія.

Крім того, у серпні 2020 року в Києві відбувся мітинг проти 5G зв'язку. Активісти вийшли на Хрещатик під стіни Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сфері зв'язку. Зокрема, вони були обурені тим, що питання збільшення електромагнітного опромінення розглядаються Комісією без широкого обговорення із суспільством.